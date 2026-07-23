تتجه ناقلتان صينيتان عملاقتان تحملان 4 ملايين برميل من النفط السعودي نحو مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر اليوم الخميس، بحسب ما نقلته "رويترز" عن بيانات ملاحية.

كانت سفينة "إنسيليا" (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية قد تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، وفقا لما صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم.

وزارة الخارجية السعودية كانت قد أعربت عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لجماعة الحوثي المسلحة من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

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ناقلتان عملاقتان

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "شين لونج يانج" التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوبا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما عادت أدراجها وتوقفت مؤقتا في عرض البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

البيانات أشارت كذلك إلى أن ‌الناقلة تبحر قبالة ساحل اليمن متجهة إلى ميناء "تشينتشو" في جنوب ​الصين. ‌

تتبعها ناقلة النفط العملاقة "كوزنيو ليك" التي ترفع علم الصين، بحسب البيانات، وتشير إلى أنها ستفرغ حمولتها في ميناء "هويتشو" بإقليم "قوانغدونغ" في جنوب الصين.

البيانات اظهرت إلى أن الناقلتين أشارتا عبر أجهزة إرسال نظام تحديد الهوية الآلي إلى وجود طاقم صيني على متنهما.

تستأجر شركة يونيبيك، الذراع التجارية لسينوبك، وهي أكبر شركة تكرير في آسيا، الناقلتين اللتين قامتا بتحميل النفط الخام من ميناء ينبع في السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لم ترد "كوسكو شيبينج" التي تدير الناقلتين ولا "سينوبك" حتى الآن على طلبات للتعليق.

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ⁠أن ناقلتين عملاقتين أخريين على الأقل تستأجرهما "يونيبيك"، ومن المقرر أن تدخلا ‌البحر الأحمر وتحملا النفط الخام السعودي من ميناء ينبع في ‌وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب "رويترز".

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ناقلة النفط كوزنيو ليك

مرور من ‌مضيق هرمز

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ومن كبلر لتحليل البيانات أن حركة الشحن عبر مضيق باب المندب تراجعت بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، وظلت الحركة عبر مضيق هرمز ضعيفة ‌أمس الأربعاء.

وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، عبرت 27 سفينة، من بينها 5 ناقلات نفط وناقلة غاز بترول مسال، مضيق باب المندب أمس الأربعاء، بانخفاض ⁠عن 38 سفينة ⁠في اليوم السابق.

أشارت بيانات من "فورتكسا" إلى خروج ناقلة نفط عملاقة من باب المندب أمس الأربعاء بعد أن أغلقت أجهزة الإرسال.

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن ناقلتين عملاقتين للنفط الخام خرجتا من مضيق هرمز اليوم الخميس.

ناقلة النفط كوزنيو ليك

بيانات مجموعة بورصات لندن و"كبلر" أشارت إلى توجه الناقلة "نيو جاينت"، التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي، إلى ميناء "ريتشاو" في شرق الصين؟

ظهرت الناقلة "روتردام إنرجي"، المحملة بمليوني برميل من خام زاكوم العلوي من الإمارات، قبالة سواحل الفجيرة.

وأشارت بيانات "كبلر" إلى أن 3 سفن محملة بسلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء، بانخفاض عن 4 سفن في اليوم السابق و18 سفينة في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات "كبلر" أيضا أن سفينتين دخلتا مضيق هرمز قادمتين من خليج عمان، وهما ناقلة تحمل منتجات نفطية غير نقية أبحرت عبر المياه الإيرانية، وسفينة بضائع سائبة جافة تبحر ​مع إيقاف تشغيل إشارة التتبع.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات ​لندن، بلغ عدد الناقلات المحملة بشحنات في الخليج حتى 20 يوليو 253 ناقلة.

من بين هذه الناقلات 102 ناقلة نفط و64 ناقلة غاز طبيعي مسال و66 ناقلة غاز بترول مسال.