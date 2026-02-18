تراجع النفط وسط آمال تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وأمريكا، ما زاد الآمال في تهدئة التوتر بين البلدين وقلل من مخاطر انقطاع إمدادات الخام.

خام برنت تراجع 0.05% إلى 67.40 دولار للبرميل، بينما هبط خام تكساس 0.08% إلى 62.28 دولار، ويجري تداول الخامين قرب أدنى مستوى في أسبوعين.

قالت إيران أنها توصلت أمس الثلاثاء إلى تفاهم مع أمريكا بشأن مبادئ إرشادية في المحادثات الرامية إلى حل نزاعهما النووي الممتد منذ فترة طويلة، لكن هذا لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق، ولا يزال المحللون حذرين إزاء احتمال استمرار هذا التقدم.

محلل الأسواق لدى "آي جي" توني سيكامور قال "رغم أن حدوث إنفراجة حقيقية من شأنها أن تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد الإمدادات، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة على المدى القصير".

ذكرت مجموعة الاستشارات السياسية "يوراسيا جروب" أمس الثلاثاء، أنها ترى أن هناك احتمالا بنسبة 65% أن توجه أمريكا ضربات إلى إيران بحلول نهاية أبريل.

سينصب تركيز السوق على التقارير الأسبوعية التي سيصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وإدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.

رجح محللون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.