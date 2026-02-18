الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 مارس 2026 | 15 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.17
(3.91%) 0.27
مجموعة تداول السعودية القابضة135.1
(4.32%) 5.60
الشركة التعاونية للتأمين129
(3.61%) 4.50
شركة الخدمات التجارية العربية111
(4.32%) 4.60
شركة دراية المالية5.16
(1.38%) 0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.9
(3.13%) 1.12
البنك العربي الوطني20.2
(1.15%) 0.23
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.7
(3.89%) 1.00
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.26
(3.57%) 0.56
بنك البلاد25.8
(1.57%) 0.40
شركة أملاك العالمية للتمويل10.15
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية49.16
(3.19%) 1.52
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.51
(-2.21%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.95
(-0.83%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية129.8
(2.20%) 2.80
شركة الحمادي القابضة24.63
(3.27%) 0.78
شركة الوطنية للتأمين12.17
(4.73%) 0.55
أرامكو السعودية26.1
(-2.32%) -0.62
شركة الأميانت العربية السعودية12.8
(4.32%) 0.53
البنك الأهلي السعودي40.74
(1.44%) 0.58
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.6
(6.40%) 1.72
الطاقة

تراجع النفط وسط آمال تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

«رويترز»
«رويترز»
الأربعاء 18 فبراير 2026 6:19 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
تراجع النفط وسط آمال تهدئة التوتر بين أمريكا وإيرانتراجع النفط وسط آمال تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران. "رويترز"

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وأمريكا، ما زاد الآمال في تهدئة التوتر بين البلدين وقلل من مخاطر انقطاع إمدادات الخام.

خام برنت تراجع 0.05% إلى 67.40 دولار للبرميل، بينما هبط خام تكساس 0.08% إلى 62.28 دولار، ويجري تداول الخامين قرب أدنى مستوى في أسبوعين.

التكسير الهيدروليكي ينتشر عالميا لاستخراج النفط والغاز

في أواخر 2024، حملت شركة "ليبرتي إنرجي" 20 ألف طن من الرمال من ميناء...

Sun, 15 2026

قالت إيران أنها توصلت أمس الثلاثاء إلى تفاهم مع أمريكا بشأن مبادئ إرشادية في المحادثات الرامية إلى حل نزاعهما النووي الممتد منذ فترة طويلة، لكن هذا لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق، ولا يزال المحللون حذرين إزاء احتمال استمرار هذا التقدم.

محلل الأسواق لدى "آي جي" توني سيكامور قال "رغم أن حدوث إنفراجة حقيقية من شأنها أن تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد الإمدادات، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة على المدى القصير".

"أوبك" تبقي توقعات نمو الطلب النفطي دون تغيير للشهر السادس

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب...

Wed, 11 2026

ذكرت مجموعة الاستشارات السياسية "يوراسيا جروب" أمس الثلاثاء، أنها ترى أن هناك احتمالا بنسبة 65% أن توجه أمريكا ضربات إلى إيران بحلول نهاية أبريل.

سينصب تركيز السوق على التقارير الأسبوعية التي سيصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وإدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.

رجح محللون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

التعريفات
النفطأوبكبرنتتكساسأمريكاإيران
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية