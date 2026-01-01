الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
الطاقة

ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في يونيو إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في إيران في نهاية فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات تتبع الناقلات،

في الأيام الأخيرة من يونيو، استؤنفت شحنات التصدير من موانئ المملكة المطلة على الخليج العربي، وإن كانت بوتيرة بطيئة.

أظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ" أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 4.45 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي. ويقارن ذلك مع 3.65 مليون برميل يومياً في مايو، و6.89 مليون برميل يومياً في يناير، وهو آخر شهر لم يتأثر بالحرب في إيران.

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السعودية تفعل مسارات بديلة لتصدير النفط

عقب الإغلاق الفعلي الذي فرضته إيران على مضيق هرمز في أوائل مارس، حوّلت السعودية صادراتها من النفط الخام عبر خط أنابيب "شرق–غرب" إلى مرافئ التصدير على البحر الأحمر في ينبع.

وارتفعت شحنات التصدير من ينبع إلى 4.19 مليون برميل يومياً في يونيو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

إضافة إلى ذلك، جرى توريد نحو 550 ألف برميل يومياً من ينبع إلى المصافي ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه على طول ساحل المملكة المطل على البحر الأحمر.

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انفراجة جزئية بمضيق هرمز

أتاح اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران استئناف جزء من حركة الشحن عبر مضيق هرمز في أواخر يونيو.

تمكنت 17 ناقلة تحمل 24 مليون برميل من النفط الخام السعودي العالق، الذي جرى تحميله في فبراير ومارس، من عبور مضيق هرمز والخروج من الخليج العربي خلال يونيو.

لا يزال 17 مليون برميل أخرى من النفط الخام السعودي عالقاً في الخليج العربي بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز.

من هذه الكمية، جرى تحميل 14 مليون برميل على ناقلات خلال مارس من موانئ السعودية المطلة على الخليج العربي.

كما لا تزال ثلاثة ملايين برميل أخرى من النفط الخام الذي جرى تحميله في فبراير عالقة في الخليج العربي.

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