واصل النفط انخفاضه الحاد اليوم الثلاثاء، بعدما قالت أمريكا أنها تجري مع إيران محادثات في محاولة لإنهاء صراع الشرق الأوسط، مع استمرار الجانبين في الامتناع عن شن هجمات.

هبط مزيج "برنت" القياسي العالمي باتجاه 87 دولارا للبرميل بعدما خسر 8.7% أمس الاثنين، في أكبر انخفاض له منذ أكثر من 3 أشهر، وتداول خام "نايمكس" قرب 81 دولارا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قرر تعليق الضربات لمنح المفاوضات فرصة أخرى، وفقا لموقع "أكسيوس"، كما اعتبر في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أن هناك "فرصة جيدة" لإحراز تقدم في المحادثات، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي مناقشات جوهرية تجرى.

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تعرض النفط الخام لتقلبات حادة هذا الشهر، إذ ارتفع في البداية مع تجدد تصاعد الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران، وامتداد الحرب إلى البحر الأحمر، ثم هبط عندما تراجعت التوترات في الأيام الأخيرة، ومع ذلك لا يزال المتعاملون حذرين، إذ لم تعد حركة الناقلات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد.

كانت حركة المرور المرصودة عبر هرمز محدودة في وقت مبكر اليوم، رغم أن بعض السفن بدت وكأنها أبحرت عبره دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وفي اليوم السابق عبرت 4 سفن وفق ما أظهرته بيانات "كبلر"، وعبرت 25 سفينة باب المندب، بينها سفن تحمل شحنات نفط روسية.

محادثات لاستئناف الشحن عبر مضيق هرمز

في الشرق الأوسط، يحاول مفاوضون من طهران ومسقط التوصل لاتفاق لاستئناف حركة الشحن عبر هرمز الذي يربط الخليج العربي بأسواق العالم، وكان ينقل خمس تدفقات النفط يوميا في وقت السلم، حيث تواصل إيران وعمان اللتان تطلان على المضيق، المناقشات بعد اجتماع مسؤوليهما، وقالوا إن التوصل إلى اتفاق ناجح سيتيح بعد ذلك لإيران وأمريكا استئناف المحادثات بشأن إنهاء حربهما.

تراجعت اضطرابات الإمدادات في أماكن أخرى، إذ استأنفت المحطة الرئيسية في كازاخستان عمليات التحميل بعدما عطلت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية الصادرات، وقالت وزارة الطاقة إن ناقلتين بدأتا التحميل في منشأة "تحالف خط أنابيب بحر قزوين" قرب ميناء "نوفوروسيسك" الروسي.