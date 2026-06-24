تراجع النفط اليوم الأربعاء 0.5%، مواصلا خسائره التي سجلها هذا الأسبوع، مع تداوله قرب أدنى مستوى في 4 أشهر الذي سجلها الجلسة السابقة، في ظل مؤشرات على أن مزيد من ناقلات النفط العالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب ستغادر مضيق هرمز.

العقود الآجلة لخام برنت انخفضت إلى 76.71 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس إلى 72.85 دولار للبرميل، حيث انخفض كلا الخامين 1% أمس الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

الأسعار تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاء من العقوبات لـ 60 يوما عقب محادثات أولية، ما يسمح لها ببيع النفط.

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المفاوضات قد تعيد أسعار ما قبل الحرب

قال كبير خبراء الاقتصاد في "ميتسوبيشي يو إف جيه" توموميتشي أكوتا "تأثرت أسعار الخام سلبا بسبب الآمال في تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران، وانتعاش شحنات النفط عبر مضيق هرمز"، مضيفا "قد يؤدي إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات النووية إلى عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب".

اتفقت عمان وإيران أمس الثلاثاء، على المضي قدما بمناقشات الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، وقالت أمريكا إن أي محاولة لفرض رسوم عبور ستشكل انتهاكا للقانون الدولي.

مع ذلك لا تزال هناك شكوك حول مدى استمرارية الاتفاق، وقالت أمريكا أمس الثلاثاء إن إيران، وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، في حين أكدت طهران أنها لم تقدم لواشنطن أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات.

مراقبة لسرعة عودة صادرات النفط

يراقب المستثمرون مدى سرعة قدرة المنتجين في الشرق الأوسط على استئناف الصادرات، وما إذا كانت سفن إضافية ستدخل المنطقة، وقال مصدر إيراني إن المرور عبر المضيق مسموح لعدد محدود من السفن يوميا بالتنسيق مع البحرية الإيرانية.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن 3 ناقلات عالقة عبرت المضيق أمس الثلاثاء، وأشارت المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة إلى بدء خطة لإجلاء 11 ألف بحار عالقين على متن سفن في الخليج، على عبور مضيق هرمز، بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول صدرت أمس الثلاثاء، إن مخزونات أمريكا من النفط الخام انخفضت 765 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، وتوقع 9 محللين في استطلاع لـ "رويترز" في المتوسط، أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.