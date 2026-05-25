النفط يهبط دون 100 دولار وسط تفاؤل باتفاق أمريكي إيراني

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع اقتراب أمريكا وإيران من التوصل إلى اتفاق، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الحصار على مضيق هرمز سيستمر حتى استكمال الاتفاق.

خام برنت انخفض 6.2% إلى 97.10 دولار للبرميل، فيما اقترب خام تكساس من 91 دولارا، وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل إنه لن يتعجل التوصل إلى اتفاق لم يستكمل التفاوض بشأنه بالكامل بعد، مضيفا "مسؤولون أميركيون كبار أن أي موافقة نهائية قد تستغرق عدة أيام".

تبنى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نبرة متفائلة اليوم الاثنين، قائلا إن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح، وإن الاتفاق لا يزال قيد العمل. وقال في نيودلهي "كنا نعتقد أننا قد نحصل على بعض الأخبار الليلة الماضية"، مضيفا "ربما اليوم، لكنني لن أبالغ في الحديث عن ذلك".

مع ذلك لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع الخلافات الرئيسية، بما في ذلك مصير البرنامج النووي الإيراني، وقالت وكالة "تسنيم" إن مسودة الاتفاق قد تنهار بسبب عرقلة أمريكا لبعض البنود الأساسية، بما في ذلك مطلب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" شارو شانانا قالت "قد يكون الجانبان أقرب إلى إطار لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنهما لا يزالان متباعدين بشأن القضايا الأصعب"، مضيفة "السوق سعرت النفط الارتياح، لكنها لم تسعر حلا دائما".

شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة بسبب الأزمة التي بدأت في فبراير عندما هاجمت أمريكا إيران، وسرعان ما امتد الصراع عبر الخليج العربي، ما أجبر المنتجين على إيقاف ملايين البراميل من إمدادات النفط، وأصبح مضيق هرمز الذي يربط المنطقة بالأسواق العالمية، خاضعا لحصار مزدوج من جانب طهران وواشنطن.

يعد تراجع خام برنت اليوم الإثنين هو الانخفاض الرابع خلال 5 جلسات، وتتجه العقود الآجلة لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ أكثر من شهر، وفي أسواق الطاقة أيضا انخفض سعر الغاز الطبيعي الأوروبي القياسي بنسبة تصل إلى 6.3%.

تفاؤل بإمكانية إنهاء الحرب

قال كبير مسؤولي الاستثمار في "كاروبار كابيتال إل بي" حارس خورشيد "كان جزء كبير من النفط يتداول على أساس افتراضات أسوأ السيناريوهات على مدى أسابيع"، مضيفا "لكن بمجرد أن اتضح أن المحادثات لا تزال قائمة وأن التصعيد لا يتسارع، فإن جزءا كبيرا من علاوة الخوف تتلاشى بسرعة كبيرة".

سيكون الفتح الكامل لمضيق هرمز الذي كان يمر عبره في أوقات السلم خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بمثابة انفراجة لمستوردي الطاقة في آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

لا تزال حركة العبور عبر المضيق عند جزء ضئيل من مستوياتها قبل الحرب، رغم أن عددا قليلا من السفن تمكن من المرور. ومن بينها ناقلة عملاقة تحمل نفطا عراقيا إلى الصين، غادرت الخليج العربي وعبرت خط الحصار الأمريكي، بحسب بيانات تتبع السفن، كما يبدو أن 3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال غادرت المنطقة الأيام الأخيرة.

أدعت إيران أن 33 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات، عبرت المضيق بعد حصولها على إذن من بحرية الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" أمس الأحد عن القوة العسكرية، في المقابل قالت إدارة ترمب إن أي نظام لفرض رسوم عبور غير مقبول.

ذكرت "واشنطن بوست" أن أمريكا وإيران وضعتا مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بينما يسعى الطرفان إلى اتفاق دائم. وإذا تم الاتفاق، فسيُزال ما زُرع من ألغام في المضيق ويُعاد فتحه خلال تلك الفترة، بحسب الصحيفة.

ضغوط سياسية داخلية على ترمب

يواجه الرئيس ترمب ضغوطا سياسية داخلية متزايدة لإنهاء الصراع، لا سيما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ستحدد السيطرة على الكونغرس. وقد أدت الحرب إلى ارتفاع تكاليف الوقود، مع وصول متوسط أسعار البنزين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 2022.

كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب في البيت الأبيض كيفن هاسيت قال لشبكة "فوكس نيوز" أمس الأحد، "إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق، ما قد يتيح للفيدرالي مساحة لخفض الفائدة"، مضيفا "نتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة فور التوصل إلى اتفاق".

تبادلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة، إذ استهدفت أوكرانيا محطة "شيسخاريس" النفطية، الأكبر على ساحل روسيا المطل على البحر الأسود، إضافة إلى منشأة تخزين ومجمع رئيسي للبتروكيماويات، في المقابل قالت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "نافتوغاز" إن روسيا استهدفت منشآت نفط وغاز في شرق البلاد.

قد تكون تداولات النفط أكثر هدوءا من المعتاد اليوم الإثنين، مع ابتعاد بعض المتداولين عن عملهم بسبب العطلات الرسمية في أمريكا وبريطانيا.