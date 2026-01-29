النفط يصعد لليوم الثالث مع مخاوف هجوم أمريكا على إيران

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مع تصاعد مخاوف أن تشن أمريكا هجوما عسكريا على ​إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

العقود الآجلة لخام برنت صعدت 0.73% لتصل إلى 68.9 دولار للبرميل، وزاد خام تكساس 0.92% إلى 63.79 دولار ‌للبرميل، وارتفع كلا ‌الخامين 5% منذ ‌26 ⁠يناير ​، وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر.

ترتفع الأسعار مع زيادة الضغط الذي تمارسه واشنطن على لإنهاء برنامجها طهران النووي عبر تهديدات بشن ضربات عسكرية، تهدد رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بـ 3.2 مليون برميل يوميا.

ارتفاع 4 دولارات

محللون في "سيتي" قالوا أمس الأربعاء "احتمال تعرض إيران لقصف أمريكا أدى إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط 4 دولارات"، مضيفين "مزيد من التصعيد قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى 72 دولارا للبرميل.

تلقت الأسعار دعما أيضا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات خام أمريكا أكبر مستهلك في العالم، حيث قالت ​إدارة معلومات الطاقة، إن المخزونات هبطت 2.3 مليون برميل إلى ⁠423.8 مليون، مقارنة بتوقعات محللين لرويترز بارتفاع 1.8 مليون برميل.

توازن العرض والطلب

محللة السوق لدى إكس.إس دوت كوم لين تران قالت "يشير هذا التطور إلى أن التوازن بين العرض والطلب على المدى القصير قد تقلص، ما يعكس الطلب المستمر على التكرير ومحدودية البراميل المتاحة للسوق".

بشكل عام قال محللو "سيتي" إن "أسعار النفط قد تظل مرتفعة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وقيود أمريكا على نفط روسيا واستمرار الصين في الشراء حتى مع دخول الأسواق العام الجديد متوقعة فائضا في الإمدادات".