النفط يستقر وسط ترقب تفاصيل خطة إعادة فتح معبر هرمز

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أكبر انخفاض لها منذ أكثر من أسبوعين، بينما ينتظر التجار وشركات الشحن والمنتجين تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يهدف إلى تمهيد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

خام برنت تداول عند 84 دولارا للبرميل بعد انخفاضه 5% أمس الاثنين، بينما كان خام تكساس قرب 80 دولارا، ومن المقرر أن يوقع الجانبان الاتفاق المؤقت في سويسرا يوم الجمعة، على الرغم من أن واشنطن وطهران لم تنشرا بعد نص مذكرة التفاهم.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المضيق سيكون مفتوحا الجمعة، وقال للصحفيين في قمة السبع "لدينا العديد من الممرات المائية الآن. سيكون المضيق مفتوحا ومجانيا".

أبقى غياب التفاصيل السوق حذرة، وقال مسؤولون في قطاع الطاقة بالخليج العربي إنهم تلقوا سيلا من الاستفسارات من المشترين حول إمكانية عودة النفط الخام إلى المرور عبر المضيق، بينما قال مسؤولون تنفيذيون في شركات الشحن وتجار إنهم بحاجة إلى مزيد من الوضوح قبل تخصيص سفن لهذا المسار.

انخفاض النفط لأدنى مستوى منذ مارس

أدى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال فترة النزاع، ما خفف من الضغوط التضخمية في الوقت الذي يقيم فيه صناع السياسات في الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

مع ذلك، لا يعني إعادة فتح المضيق عودة فورية إلى الوضع الطبيعي، إذ لا تزال هناك تساؤلات حول سلامة الشحن، وقواعد التشغيل، وما إذا كان المضيق الحيوي - الذي كان ينقل خمس إمدادات النفط قبل الحرب - سيظل مفتوحا دون رسوم مرور.

المحلل في شركة "ريموند جيمس" بافيل مولتشانوف قال "أقرب موعد لعودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب هو نهاية يوليو"، مضيفا أن القطاع بحاجة إلى حل جميع العقبات اللوجستية قبل أن تعود الإمدادات إلى وضعها الطبيعي.

خفضت "مورجان ستانلي" توقعاتها للأسعار للأرباع القادمة عقب الإعلان عن الصفقة، متوقعة أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 90 دولاراً للبرميل بين يوليو وسبتمبر، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 100 دولار، كما تم تخفيض توقعات الربع الرابع لتصل إلى 80 دولارا.

كتب محللون في مذكرة "لا يزال هناك الكثير مما يجب التفاوض عليه، ولا تزال هناك مخاطر رئيسية قائمة، لكن في الوقت الراهن، تعد هذه خطوة أساسية نحو خفض حدة النزاع وزيادة صادرات النفط عبر مضيق هرمز. نتوقع عودة 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر، و80% بحلول ديسمبر، أي بوتيرة أسرع قليلا من السابق".

600 سفينة تنتظر فتح هرمز

حاليا تنتظر 300 سفينة محملة بالبضائع مغادرة الخليج العربي، وهناك عدد مماثل تقريبا من السفن الفارغة تنتظر التوجه إلى المنطقة، وفقا لبيانات "كيبلر".

كبير محللي الأبحاث في "إنفيروس" كايل بيرتيميني قال "لا نعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها كما كانت قبل النزاع في غضون أسابيع أو شهر، بل سيستغرق الأمر وقتا أطول".

أبدت شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" حذرا مماثلا، إذ قال محللون في مذكرة "نعتقد أن الأمر سيستغرق شهوراً للوصول إلى مستويات قريبة من مستويات 27 فبراير"، في إشارة إلى التاريخ الذي سبق بدء الحرب"، مضيفين "ربما تكون ذروة تدفقات هرمز قد ولّت".

أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - الذي يخضع لحصار مزدوج من أمريكا وإيران - إلى قطع تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط، ما أدى إلى استنزاف المخزونات التجارية والاستراتيجية. حيث بلغ مخزون أمريكا من النفط الخام أدنى مستوى له منذ 1983.