الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 مارس 2026 | 15 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.17
(3.91%) 0.27
مجموعة تداول السعودية القابضة135.1
(4.32%) 5.60
الشركة التعاونية للتأمين129
(3.61%) 4.50
شركة الخدمات التجارية العربية111
(4.32%) 4.60
شركة دراية المالية5.16
(1.38%) 0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.9
(3.13%) 1.12
البنك العربي الوطني20.2
(1.15%) 0.23
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.7
(3.89%) 1.00
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.26
(3.57%) 0.56
بنك البلاد25.8
(1.57%) 0.40
شركة أملاك العالمية للتمويل10.15
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية49.16
(3.19%) 1.52
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.51
(-2.21%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.95
(-0.83%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية129.8
(2.20%) 2.80
شركة الحمادي القابضة24.63
(3.27%) 0.78
شركة الوطنية للتأمين12.17
(4.73%) 0.55
أرامكو السعودية26.1
(-2.32%) -0.62
شركة الأميانت العربية السعودية12.8
(4.32%) 0.53
البنك الأهلي السعودي40.74
(1.44%) 0.58
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.6
(6.40%) 1.72
الطاقة

النفط يستقر فوق 70 دولارا مع تزيد التوترات بين أمريكا وإيران

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الخميس 19 فبراير 2026 6:4 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
النفط يستقر فوق 70 دولارا مع تزيد التوترات بين أمريكا وإيران

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تسجيلها أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر، عقب تقرير أفاد بتدخل عسكري محتمل لأمريكا في إيران في وقت أقرب مما كان متوقعا.

حافظ خام برنت على تداوله فوق 70 دولارا للبرميل بعد أن أضاف 4.3% أمس الأربعاء، فيما جرى تداول خام تكساس قرب 65 دولارا.

أفاد موقع "أكسيوس" بأن أي عملية عسكرية لأمريكا من المرجح أن تكون حملة تمتد لأسابيع، وأن إسرائيل تدفع باتجاه سيناريو يستهدف تغيير النظام في إيران.

A view of the Phillips 66 Company's Los Angeles Refinery (foreground), which processes domestic & imported crude oil into gasoline, aviation and diesel fuels, and storage tanks for refined petroleum products at the Kinder Morgan Carson Terminal (background), at sunset in Carson, California, U.S., March 11, 2022. Picture taken March 11, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Bing Guan

النفط يرتفع 4% عند التسوية بفعل التوتر بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 % يوم الأربعاء مع أخذ المتداولين في...

Thu, 19 2026

مخاطر الإمدادات والاعتبارات السياسية

من شأن حرب محتملة أن تعرض التدفقات النفطية للخطر من منطقة تضخ ثلث نفط العالم، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه خطر إثارة غضب الناخبين قبيل الانتخابات النصفية، إذا أدى ارتفاع أسعار الخام إلى زيادة أسعار البنزين داخل بلاده.

ظلت المحادثات بين الجانبين حتى الآن غير حاسمة، إذ قالت طهران إنها توصلت إلى اتفاق عام مع واشنطن بشأن شروط صفقة نووية محتملة، فيما قال مسؤول أمريكي إن المفاوضين الإيرانيين سيعودون إلى جنيف باقتراح جديد خلال أسبوعين.

كما أعلنت السلطات الأمريكية فرض قيود على تأشيرات دخول لمسؤولين ومديرين تنفيذيين إيرانيين على خلفية حملة قمع حديثة للاحتجاجات.

التكسير الهيدروليكي ينتشر عالميا لاستخراج النفط والغاز

في أواخر 2024، حملت شركة "ليبرتي إنرجي" 20 ألف طن من الرمال من ميناء...

Sun, 15 2026

تطورات أوكرانيا ومخزونات أمريكا

خارج نطاق الشرق الأوسط، انتهت محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أقل من 90 دقيقة دون وضوح يذكر، وقد شهدت روسيا العضو في تحالف "أوبك+"، تباطؤا في عمليات الحفر قد يؤدي إلى مزيد من تراجع إنتاج النفط.

في سياق منفصل، انخفضت مخزونات خام أمريكا بمقدار 609 آلاف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمعهد البترول، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم الخميس.

التعريفات
النفطأوبكبرنتتكساسأمريكاإيرانروسياأوكرانياإسرائيل
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية