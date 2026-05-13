الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 16 مايو 2026 | 29 ذُو الْقِعْدَة 1447
Logo
الطاقة

الطلب المحلي على الطاقة يرتفع 1.2% بدعم وقود الطائرات والغاز

أحمد العبكي
أحمد العبكي من الدمام
الأربعاء 13 مايو 2026 13:22 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
الطلب المحلي على الطاقة يرتفع 1.2% بدعم وقود الطائرات والغاز

قالت أرامكو السعودية إن الطلب المحلي على الطاقة في السعودية ارتفع 1.2% خلال 2025، مدفوعا بنمو استهلاك قطاع النقل، في وقت واصلت فيه البلاد توسيع الاعتماد على الغاز والطاقة المتجددة ضمن مزيج الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء.

الشركة أضافت في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن استهلاك الطاقة في قطاع النقل سجل نموا بنحو 2.3%، مدعوما بزيادة الطلب على وقود الطائرات، بينما ارتفع الطلب في القطاع الصناعي 1.1% فقط، مع استمرار ضعف الطلب على البتروكيماويات وتراجع هوامش الربحية.

أرامكو: ندرس زيادة القدرة التصديرية لميناء ينبع فوق 5 ملايين برميل يوميا

قال رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر،...

Mon, 11 2026

استهلاك المواد الهيدروكربونية في قطاع المرافق العامة تراجع بشكل طفيف، بالتزامن مع تضاعف استخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، رغم استمرار نمو الطلب على الكهرباء بوتيرة محدودة، بحسب أرامكو.

أظهرت البيانات أن غاز البيع أصبح المصدر الأكبر للطاقة في السعودية، مستحوذا على 39% من إجمالي مزيج الطاقة، و59% من مزيج الوقود المستخدم في قطاع المرافق العامة خلال 2025، بدعم توسع الاستثمارات وزيادة الإمدادات.

"أرامكو" بين أفضل عمالقة الطاقة أداء رغم الحرب.. وأرباحها 1.4 ضعفهم معا

حققت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في...

Sun, 10 2026

الشركة قالت إن حصة غاز البيع في مزيج الوقود بقطاع المرافق العامة ارتفعت بأكثر من 14 نقطة مئوية مقارنة بـ 2015، ما أسهم في خفض حرق الوقود السائل 20% خلال الفترة نفسها، رغم نمو الطلب على الكهرباء بـ 25%.

يأتي ذلك مع استمرار السعودية في إعادة تشكيل مزيج الطاقة المحلي عبر التوسع في الغاز ومصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، ضمن جهود تقليل الاعتماد على النفط الخام والسوائل في توليد الكهرباء.

التعريفات
السعوديةأرامكوالطاقةالغازالوقودالنفطالبتروكيماويات
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية