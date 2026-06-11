"الطاقة" السعودية تعلن الشركات الفائزة بـ 8 رخص تعبئة وتخزين وتوزيع غاز البترول السائل

علنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الخميس أسماء الكيانات التجارية التي فازت بثماني رخص لممارسة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، ونشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلكين.

وفي إطار هذه المنافسة، حصلت شركة "يونيغاز العربية" على 3 رخص لإنشاء مرافق لتعبئة وتخزين غاز البترول السائل، في منطقتي الرياض وحائل، وفي محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، إضافة إلى رخصة لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلكين، في مناطق المملكة كافة.

كما حصل تحالف شركة "إن جي سي إنيرجي السعودية" وشركة "مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة" على رخصتين لإنشاء مرافق لتعبئة وتخزين غاز البترول السائل، بمحافظة جدة، في منطقة مكة المكرمة، وفي منطقة جازان، بالإضافة إلى رخصةٍ لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلكين، في كل مناطق المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وفازت شركة "الموزع الأفضل للغاز" (تزويد) برخصة لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلكين في جميع مناطق المملكة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسعة تغطية إمدادات غاز البترول السائل في مناطق المملكة، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، من خلال تعزيز كفاءة مقدمي الخدمة، ورفع مستوى المعايير والمقاييس التي يُطبّقونها، تحقيقاً لأمن الإمدادات.

وكانت الوزارة قد دعت، في وقتٍ سابقٍ، المستثمرين الراغبين، من ذوي الخبرة في أنشطة غاز البترول السائل، إلى الدخول في منافسة للحصول على هذه الرخص، وأتمت إجراءات تأهيل المتنافسين، وطرح المنافسة، وفرز العروض وتقويمها.