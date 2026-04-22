السعودية تطرح المرحلة الثانية لمشروعات تخزين الطاقة بسعة 12 ألف ميجاواط

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهّل للمنافسة على المجموعة الثانية لمشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، والتي تتضمن 6 مشروعات تُطوَّر وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بحيث يمتلك التحالف الفائز بكل مشروع كامل شركة المشروع المسؤولة عن تطوير وتشغيل مشروع تخزين الطاقة المستقل (ISP)، مع توقيع اتفاقيات خدمة تخزين الطاقة مع "المشتري الرئيس"، بإشراف وزارة الطاقة السعودية.

سعة المشروعات

تشمل المشروعات قدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاواط، مع مدة تخزين تصل إلى 4 ساعات، وبسعة إجمالية تبلغ 12 ألف ميجاواط في الساعة.

وتتوزع على 6 مواقع هي: مشروع سمحة في القصيم، ومشروع الليث في مكة المكرمة، ومشروع الحناكية في المدينة المنورة، ومشروع خليص في مكة المكرمة، ومشروع الصداوي في الشرقية، ومشروع عشيرة في مكة المكرمة، حيث تبلغ قدرة كل مشروع 500 ميجاواط وسعة 2000 ميجاواط ساعة.

تأهيل مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية

كما أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة عن فتح باب التأهيل لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة المستقبلية، التي سيتم طرحها لاحقًا ضمن عملية التأهيل الحالية، بما يعزز تكامل منظومة الطاقة المتجددة في السعودية.

يذكر أن المشروعات تأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، الذي يهدف إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين في مزيج الطاقة إلى نحو 50% بحلول 2030، بما يتماشى مع نمو الطلب على الكهرباء وتعزيز استدامة قطاع الطاقة في السعودية.