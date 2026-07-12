وجهت الصين تعليمات إلى بعض مصافي التكرير الكبرى بالحفاظ على مستويات مرتفعة من إنتاج الوقود، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في مسعى لحماية السوق المحلية من أي نقص محتمل، في وقت تهدد فيه الضربات العسكرية في الخليج العربي مجددا حركة شحن النفط.

خلال المراحل الأولى من حرب إيران، دفعت المخاوف بشأن توافر الوقود محليا بكين إلى تقليص مبيعات البنزين والديزل ووقود الطائرات للعملاء في الخارج، لكنها خففت تلك القيود لاحقا، بما في ذلك إصدار حصص إضافية لتصدير المنتجات النفطية في وقت سابق من الشهر الجاري.

حرب إيران تهدد سوق النفط مجددا

تجدد أعمال العنف إلى جانب قرار أمريكا إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح ببيع نفط إيران، يهددان اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران، ويزيدان من مخاوف بكين بشأن احتمال تعرض إمدادات الخام والوقود لانقطاعات جديدة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات غير معلنة.

أضاف الأشخاص، أن السلطات طلبت من مصفاتين كبيرتين على الأقل الحفاظ على معدلات التشغيل الحالية أو زيادتها، رغم ارتفاع مخزونات البنزين والديزل في الصين، واستمرار التباطؤ الهيكلي في استهلاك هذين المنتجين.

كانت بكين تفرض رقابة مشددة على شحنات المنتجات النفطية إلى الخارج عبر نظام حصص تصدير حتى قبل اندلاع النزاع. وقال أحد الأشخاص إن حصص التصدير المخصصة لشهر يوليو لن تشهد أي تعديل.

يتوقع أن يؤدي رفع معدلات تشغيل المصافي إلى زيادة الضغوط على هوامش التكرير في آسيا، إذ تراجع الفارق السعري بين البنزين الآسيوي وخام دبي إلى أدنى مستوياته منذ أواخر مارس.

لم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، على استفسارات بلومبرغ المرسلة خارج ساعات العمل الرسمية.