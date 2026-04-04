منحت الحكومة السعودية شركة "أكوا" العاملة في مجالات الطاقة وتحلية المياه، حقا حصريا في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج محليا ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، ما يعزز تحول المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير الوقود النظيف.

وقالت الشركة عبر إعلان على "تداول"، إن الموافقة الحكومية تشمل منحها حقا حصريا لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر والميثان الأخضر والوقود المصنع باستخدام الهيدروجين الأخضر، وذلك تحقيقاً للمستهدفات الوطنية.

وتعد "أكوا" أكبر شركة للطاقة وتحلية المياه في الشرق الأوسط، وتمتلك محفظة مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر عبر 15 دولة، بأصول تبلغ قيمتها 124.4 مليار دولار، فيما تصل قدرتها الإنتاجية إلى 97.9 جيغاواط، أكثر من نصفها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتستعد السعودية لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الهيدروجين خلال السنوات المقبلة، ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عائدات النفط، مع الحفاظ على مكانتها كمورد عالمي للطاقة.

وتضمنت الموافقة تكليف "أكوا باور" بتطوير مشاريع إنتاج ونقل وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية، فيما أوضحت الشركة أنها ستفصح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية أو آثار مالية مرتبطة بهذا التكليف.

وتأتي الموافقة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، ومع توجه المملكة للاستفادة من ميزتها التنافسية في موارد الطاقة المتجددة وتحويلها إلى عوائد تصديرية مستدامة على المدى الطويل.

وتدعم الموافقة المستهدفات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصدير الطاقة النظيفة، وتسريع بناء اقتصاد متنوع منخفض الانبعاثات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، سمير سرحان "يمثل تصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المرحلة المقبلة في مسيرة ريادة المملكة في قطاع الطاقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة".

وتضم محفظة أكوا حالياً 111 أصلاً في التشغيل أو قيد التطوير أو الإنشاء في 16 دولة، بإجمالي أصول مُدارة تبلغ 468.9 مليار ريال سعودي (125 مليار دولار)، ما يعكس نطاقاً وحجماً من المشاريع لا يضاهيه سوى عدد محدود من المطورين من القطاع الخاص على مستوى العالم.

أضاف الدكتور سمير سرحان: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الدوليين لتطوير بنية تحتية متكاملة للتصدير، تربط موارد المملكة الوفيرة من الطاقة المتجددة بالطلب العالمي المتزايد على والكهرباء النظيفة".

وتحتضن السعودية مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر"، الذي تطوره "نيوم" بالشراكة مع "أير برودكتس" و"أكوا"، ويُعد من أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر قيد الإنشاء في العالم.

ومن المستهدف أن ينتج المشروع نحو 600 طن يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون بحلول نهاية 2026، باستثمارات إجمالية تبلغ 8.4 مليار دولار.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ شركة "إنرجي سولوشنز" لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر في 2024، مع خطط لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.