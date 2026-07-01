وقعت شركة أكوا السعودية ، عبر شركتها التابعة "ندياغو للطاقة"، اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع حكومة موريتانيا، واتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء مع الشركة الموريتانية للكهرباء، لمشروع محطة ندياغو لتوليد الكهرباء.

"أكوا" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 2.6 مليار ريال (700 مليون دولار)، وأن الأثر سيحدد عند الإغلاق المالي للمشروع الذي تملك فيه الشركة 60%.

بينت أن الاتفاقيتين تتضمنان تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة ندياغو لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة باستخدام توربينات الغاز بقدرة 230 ميجاوات، بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الدفعات الحكومية لمدة 25 عاما، بجانب اتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء لمدة 25 عاما مع الشركة الموريتانية للكهرباء.

قالت إن اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتفاقية تحويل الغاز إلى كهرباء، تشكلان حزمة تعاقدية غير قابلة للتجزئة، وقد تم توقيعهما في الوقت نفسه، مشيرة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقيتين.

كانت "أكوا" قد سجلت تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الأول بنحو 19.3% على أساس سنوي إلى 344.8 مليون ريال، جراء انخفاض خدمات تطوير وإنشاء المشاريع، وارتفاع تأثير الضرائب المؤجلة، فيما نمت إيراداتها الفصلية بنسبة 2.8% لتتجاوز الملياري ريال، بدعم ارتفاع إنتاج الطاقة وزيادة إيرادات خدمات التشغيل والصيانة.

الشركة كانت قد عقدت شراكات إستراتيجية وتمويلات ضخمة للمساهمة بتحقيق الاستدامة وتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للطاقة النظيفة المتجددة، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" الرئيس الإقليمي للشركة في السعودية المهندس هشام طاشكندي.

محفظة أعمال الشركة تضمنت أكثر من 100 مشروع في 15 دولة تجاوزت قيمتها المدارة 455 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026، فيما بلغت قدرة الشركة على توليد الطاقة 95.7 جيجاوات، وتحلية المياه 9.7 مليون متر مكعب يوميا، فيما تنتج "أكوا" 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

"أكوا" التي تأسست في 2008، تعمل في تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه داخل وخارج السعودية، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 148.7 مليار ريال، ويملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 44%.