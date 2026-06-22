الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا مدته 60 يوما لبيع النفط الإيراني

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الإثنين عبر منصة "إكس": "إن الوزارة أصدرت ترخيصا مؤقتا مدته 60 يوما يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الإيراني".

الوزير أشار إلى أنه في إطار المحادثات "المثمرة" الجارية في سويسرا، التزمت إيران بضمان مرور حر ومفتوح عبر مضيق هرمز، وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها.

كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة وإيران أرستا "أساسا جيدا" لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سكوت بيسنت

الجانبان الأمريكي والإيراني كانا قد أجريا جولة مفاوضات مباشرة لساعات طويلة في منتجع بورغنشتوك في سويسرا، ستستكمل بمحادثات "فنية"، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.

ناقلات وسفن تجارية في مضيق هرمز اليوم : "رويترز" __2026-06-22T112307Z_206750782_RC2UYLAZWN83_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-OMAN-HORMUZ-1782127529

ركزت المذكرة على بنود منها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

يُفترض أن تُفضي المحادثات خلال مهلة 60 يوما إلى اتفاق يركز بشكل أساسي على ملف إيران النووي والعقوبات.

فانس قال للصحافيين قبل مغادرته بورغنشتوك: "إن الاتفاق النهائي هو البيت.. لم نبنِ البيت بعد، لكننا وضعنا أساسا ناجحا لبلوغ وضع جيد للشعب الأمريكي".