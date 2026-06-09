إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة كبيرة في الطلب النفطي خلال 2027

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" استمرار نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل، رغم التحديات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة، مشيرة إلى أن الاقتصادات الناشئة ستظل المحرك الرئيس لزيادة الاستهلاك.

بحسب بيانات الإدارة، فإن الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، مع متوسط سعر متوقع 79 دولارا للبرميل، مقابل متوسط سعري عند 105 دولارات لخام برنت في يونيو الجاري ويوليو المقبل.

بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، كانت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 91 دولارا للبرميل، فينا بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 88 دولارا، بانخفاض تجاوز 3% خلال التعاملات.

قالت الإدارة في تقرير حديث: إن استهلاك الوقود السائل عالميا مرشح للارتفاع خلال 2027، مع استمرار نمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في وقت يتوقع فيه أن يواصل المعروض العالمي من النفط التوسع أيضا.

رغم توقعات نمو الطلب، رجحت الإدارة أن يؤدي ارتفاع الإنتاج العالمي وتراكم المخزونات إلى الحد من مكاسب أسعار الخام خلال العامين المقبلين، إذ تتوقع أن يظل المعروض متجاوزا للطلب، ما يفرض ضغوطا نزولية على الأسعار.

وأوضحت أن زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في تحالف "أوبك+"، خصوصا في أمريكا الجنوبية، إلى جانب تعديلات الإنتاج داخل التحالف، ستسهم في تلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإدارة إدراج توقعاتها للمرة الأولى حتى عام 2027 ضمن تقاريرها الدورية، مع ترقب الأسواق لتوازنات العرض والطلب وتأثيرها في اتجاهات أسعار النفط العالمية خلال السنوات المقبلة.

مضيق هرمز كلمة السر في أسعار النفط

إدارة معلومات الطاقة قالت إنه مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعليًّا في المدى القريب، تستمر الاضطرابات في إنتاج النفط وشحناته على الصعيد العالمي.

وقالت إن منتجين في منطقة الشرق الأوسط إنتاجهم بأكثر من 11 مليون برميل يومياً، ما أدى إلى انخفاض كبير في المخزونات العالمية بمعدل 6.3 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام الجاري و7.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث.

نتيجة لذلك، وصلت مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

كانت أسعار النفط الخام الفورية قد انخفضت في مايو الماضي بعد تقارير عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينما يتواصل وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء عبر منصة "تروث" بالرد على ما قال إنه إسقاط طائرة مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز من قبل إيران.