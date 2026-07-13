توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 800 ألف برميل يومياً هذا العام، مشيرة إلى تأثير ‌أقل على ​الاستهلاك ‌منذ بدء الحرب الأمريكية ‌الإسرائيلية على إيران مقارنة بتوقعات جهات أخرى.

رفعت "أوبك" أيضا توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل 2027 إلى 1.94 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 210 آلاف برميل يومياً على التوقعات السابقة.

المصادر الثانوية للمنظمة تظهر ارتفاع إنتاج "أوبك+" خلال يونيو بنحو 3 ملايين برميل يوميا عن إنتاج مايو ليصل إلى 36.3 مليون برميل يوميا.

بحسب "أوبك" فقد تراجع إنتاج السعودية خلال يونيو بنحو 99 ألف برميل يومياً إلى 6.847 مليون برميل يوميا.

اقرأ أيضا: واردات الصين من النفط مرشحة للتعافي مع عودة بناء المخزونات

المنظمة قالت إن الاقتصاد العالمي قد يشهد أداءً أفضل خلال الفترة المتبقية من العام، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2027.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، إحدى أهم طرق نقل النفط في العالم، لعدة أشهر، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الشرق الأوسط بملايين البراميل.

بدأ الإنتاج في التعافي عقب الاتفاقية المؤقتة للسلام بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من أن تجدد الضربات العسكرية يعيد إثارة المخاوف بشأن الشحنات.

"أوبك" قالت في التقرير: "ظلت ديناميكية النمو الاقتصادي العالمي في النصف الأول من عام 2026 مرنة بشكل عام. قد يوفر التهدئة المحتملة في التوترات الجيوسياسية بعض الزخم للنمو العالمي في النصف الثاني من عام 2026 إذا استقرت أسواق الطاقة وتدفقات التجارة بشكل أكبر."

كانت مجموعة "أوبك+" اتفقت على استئناف زيادة الإنتاج اعتبارًا من أبريل، لكن إغلاق مضيق هرمز جعل من المستحيل رفع الإنتاج إلى مستويات الحصص المتفق عليها.

لقطة لقصف إيران : القيادة المركزية الأمريكية __AFP_B9ZE9WE-1783928172

اقرأ أيضا: النفط يقفز بعد تجدد الصراع في هرمز .. والضغط يتجه إلى الذهب

النفط يقفز مع تجدد التوترات

قفز النفط وتراجع الذهب مع تبادل أمريكا وإيران ضربات جديدة، في وقت قدم فيه الجانبان تصريحات متضاربة بشأن ما إذا كان مضيق هرمز لا يزال مفتوحا

مزيج برنت تداول قرب 80 دولارا للبرميل بعدما صعد 5.4% الأسبوع الماضي، بينما صعد خام نايمكس إلى 74 دولارا.

أنهى الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.

لقطة لقصف إيران : القيادة المركزية الأمريكية __2026-07-13T044834Z_362426106_RC2RCMAL8W4I_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-USA-1783918274

القوات الأمريكية أوضحت في بيان اليوم الاثنين أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة، باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استُخدمت لأول مرة".

فيما هدد الحرس الثوري الإيراني باستمرار عملية "الثأر" قائلا إن "قواتنا البحرية نفذت الليلة الماضية عملية لوقف سفينتين مخالفتين عرضتا سفنا تجارية للخطر في مضيق هرمز عبر تعطيل أنظمتهما".



