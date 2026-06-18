أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط لعقود بدعم قطاعات محددة

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها السنوي الصادر اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب على النفط، مع تقديرات باستمرار زيادة الطلب عى نحو يعزز الحاجة إلى استثمارات بنحو 17.7 تريليون دولار.

التقرير أشار إلى طلب عالمي على النفط بنحو 113.3 مليون برميل يومياً بحلول 2030، مقارنة بـ 105.1 مليون برميل يومياً في العام الماضي.

بحلول 2050، سيبلغ الطلب النفطي 124.1 مليون برميل يومياً، بحسب تقديرات المنظمة.

وقالت أوبك إن طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع إلى 38 مليون برميل يوميا بنهاية 2050 من 37.2 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن معظم زيادة الطلب ستأتي من قطاعي النقل والطيران وصناعة البتروكيمياويات.

قدرت المنظمة الطلب من الهند بـ 13.8 مليون برميل يوميا من 2025 إلى 2050 بزيادة 1.1 مليون برميل عن التوقعات السابقة.

في المقابل، فقد خفضت توقعات طلب الصين بنحو 400 ألف برميل حتى 2050 إلى 18 مليون برميل يوميا من 18.4 مليون.

إنتاج أوبك لشهر يوليو

في المقابل، رفعت المنظمة توقعات إنتاج تحالف "أوبك +" من 2025 حتى 2050 إلى 64.5 مليون برميل يوميا.

تقديرات العام الماضي كانت تشير إلى إنتاج عند 64.1 مليون برميل.

كذلك، رفعت أوبك تقديرات الإنتاج من خارج التحالف إلى 59.6 مليون برميل يوميا حتى 2050 من 58.9 مليون.

وقالت إن معظم الزيادة ستأتي من أمريكا وكندا والأرجنتين والبرازيل.

يأتي التقرير بعد أن أدت الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز إلى تعطل صادرات نفطية.

وقالت أوبك في ‌التقرير "أدى تزايد التركيز على أمن الطاقة وتوافرها بأسعار معقولة إلى ‌تغيير مشهد سياسات الطاقة في أنحاء العالم... ينعكس ذلك في تعديلات ​السياسات والتحولات التي شهدتها، والتي من المتوقع أن ‌تدعم الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل".

ناقلات في مضيق هرمز اليوم الخميس: "الفرنسية" __AFP_B7HW7UL-1781788213

أبحرت 3 ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي وتحمل 6 ملايين برميل من النفط عبر مضيق هرمز اليوم الخميس بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا مع إيران ​لإنهاء الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نشر نسخة من مذكرة التفاهم عبر منصة "إكس"، تشير إلى أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة "ببذل قصارى جهدها" لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يومًا فقط، بحسب "بلومبرغ".

تبدأ حركة مرور السفن التجارية على الفور، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل إيران.

تنص المذكرة على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

لكن شركات الشحن تقول إن عبور المضيق سيستغرق بعض الوقت حتى يصل لمستويات ما قبل الحرب، مع ضرورة ضمان الإبحار الآمن وإزالة الألغام.

ظهرت مؤشرات على الفور على تأثير التطور الأحدث. فالسفن التي كانت في السابق تخفي مواقعها عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، أصبحت الآن تبث مواقعها وهي تستعد لعبور المضيق.