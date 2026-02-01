الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الطاقة

أمريكا : الهند ستشتري نفط فنزويلا بدلا من إيران

«رويترز»
«رويترز»
الأحد 1 فبراير 2026 10:15 |2 دقائق قراءة
أمريكا : الهند ستشتري نفط فنزويلا بدلا من إيرانالهند ستشتري نفط فنزويلا بدلا من إيران. "رويترز"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الهند ستشتري النفط من فنزويلا بدلا من إيران.

ترمب أضاف في تصريحات للصحفيين أمس السبت، على متن طائرة الرئاسة (إير فورس ون) بينما كان في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا حيث يقضي عطلته "توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر، أو بالأحرى إلى فكرة الاتفاق".

جاء التصريح بعد إبلاغ أمريكا الهند بأن بإمكانها أن تستأنف قريبا شراء نفط فنزويلا للمساعدة في تعويض واردات نفط روسيا، بحسب ما أفادت به 3 مصادر مطلعة لرويترز يوم الجمعة.

لا تستورد الهند كميات كبيرة من نفط إيران بسبب عقوبات أمريكا، لكنها أصبحت مشتريا رئيسيا لنفط روسيا بعد أن أدت حرب أوكرانيا في 2022 إلى فرض عقوبات غربية عليه أدت إلى انخفاض سعره.

رفع ترمب في أغسطس الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى المثلين لتصبح 50%، للضغط عليها لتتوقف عن شراء نفط روسيا، وقال في وقت سابق من هذا الشهر إن النسبة قد ترتفع مجددا إذا لم تقلص هذه المشتريات.

مع ذلك أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يناير، إلى أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على سلع الهند قد يتم إلغاؤها، نظرا لما وصفه بالانخفاض الحاد في وارداتها من نفط روسيا، وكان ترمب قد فرض أيضا في مارس 2025 رسوما جمركية 25% على الدول المستوردة لنفط فنزويلا بما فيها الهند.

ألغت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي بعض العقوبات المفروضة على صناعة النفط الفنزويلية لتسهل على الشركات الأمريكية بيع هذا الخام.

يبدو أن التصريحات التي أدلى بها ترمب أمس السبت، تعكس التحسن المستمر في العلاقات بين أمريكا والهند، التي كانت متوترة العام الماضي.

ذكر ترمب أيضا أن بوسع الصين عقد اتفاق مع أمريكا لشراء النفط الفنزويلي، وقال "الصين مرحب بها وستبرم اتفاقا رائعا بشأن النفط"، دون أن يقدم أي تفاصيل.

