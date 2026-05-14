هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال "سلوشنز" 100%

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" زيادة رأسمالها 100%، وفقا لما أعلنته في بيان اليوم الخميس.

كانت الشركة قد طلبت زيادة رأسمالها إلى 2.4 مليار ريال من 1.2 مليار حاليا، عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سيحدد تاريخ الاستحقاق من قبل مجلس إدارة الشركة في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل قيمة الزيادة من بند "الأرباح المبقاة".

الزيادة المحتملة ستجعل عدد الأسهم يرتفع إلى 240 مليون سهم من 120 مليونا حاليا.

يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كانت الشركة قالت في بيان سابق إن الهدف من زيادة رأس المال، هو دعم تحقيق الإستراتيجية الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، بزيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة لقطاع تقنية المعلومات في السعودية والمنطقة.

صافي أرباح "سلوشنز" تراجع 6% العام الماضي إلى 1.5 مليار ريال، نتيجة ارتفاع تكاليف الإيرادات ومصروف الزكاة والضريبة، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية للشركة 5.5% إلى 12.7 مليار ريال، بدعم نمو خدماتها.

"سلوشنز" التي تأسست في 2003 تعمل في قطاعات المعلومات والاتصالات والشبكات، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 27.1 مليار ريال، وتملك شركة الاتصالات السعودية الحصة الكبرى من رأس المال البالغ 79%.