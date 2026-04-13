الخميس, 16 أبريل 2026 | 28 شَوَّال 1447
"سلوشنز" توصي بمضاعفة رأسمالها إلى 2.4 مليار ريال لدعم التوسع

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 13 أبريل 2026 9:2 |1 دقائق قراءة
"سلوشنز" توصي بمضاعفة رأسمالها إلى 2.4 مليار ريال لدعم التوسع

أوصى مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة 100% عن طريق منح أسهم.

"سلوشنز" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أنها دعت المساهمين للتصويت على زيادة رأس المال إلى 2.4 مليار ريال عبر رسملة 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ومنح سهم واحد مقابل كل سهم قائم.

الشركة بينت أن الهدف من زيادة رأس المال، هو دعم تحقيق الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، بزيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة لقطاع تقنية المعلومات في السعودية والمنطقة.

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تقرر زيادة رأس المال والذي سيحدد لاحقا.

كان صافي أرباح "سلوشنز" قد تراجع 6% العام الماضي إلى 1.5 مليار ريال، نتيجة ارتفاع تكاليف الإيرادات ومصروف الزكاة والضريبة، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية للشركة 5.5% إلى 12.7 مليار ريال، بدعم نمو خدماتها، كما أوصت بتوزيع 8 ريالات للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن 2025، بإجمالي 953 مليون ريال.

"سلوشنز" التي تأسست في 2003 تعمل في قطاعات المعلومات والاتصالات والشبكات، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 27.1 مليار ريال، وتملك شركة الاتصالات السعودية الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 79%.

السعوديةالاتصالاتالاتصالات السعوديةالتقنيةالتكنولوجياسلوشنزتاسيتداولالشركات السعوديةالأسهم السعودية
