مستودعات ذكية في السعودية ترفع السعة 70% وتقلص العمالة للحد الأدنى

داخل مستودع صناعي يبعد 150 كم شمال العاصمة السعودية، تتصدر الأنظمة المؤتمتة مشهد التخزين والاستدعاء بدلا من الاعتماد على الرافعات الشوكية والعمالة في إدارة العمليات اليومية، خصوصا مع ارتفاع الطاقة التخزينية داخل المساحات نفسها مقارنة بالنماذج التقليدية، وتقلص فرق العمل من عشرات الموظفين إلى موظف أو اثنين فقط.

الرئيس التنفيذي لمصنع "رفوفكو" أحمد الآنسي قال لـ "الاقتصادية" على هامش مؤتمر صناعي في الرياض، أن أنظمة التخزين المؤتمتة تمثل نقلة نوعية في إدارة المستودعات، حيث ترفع الطاقة التخزينية بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالمستودعات التقليدية.

كانت العاصمة قد شهدت مطلع الأسبوع الجاري انطلاق "أسبوع الرياض الدولي للصناعة"، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، بجانب حضور واسع من المستثمرين والخبراء وصناع القرار، في وقت تواصل فيه المملكة تسريع جهودها لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

"رفوفكو" تعد شركة سعودية متخصصة في حلول وأنظمة التخزين، تأسست قبل نحو 20 عاما، ويقع مصنعها في مدينة سدير على مساحة 25 ألف متر مربع، وتعمل في تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة التخزين المختلفة للمستودعات، وتخدم عملاء في مختلف مناطق المملكة، كما تصدر دول الخليج.

تسريع عمليات المناولة بنحو 400%

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الآنسي أوضح أن هذه الأنظمة تسهم في تسريع عمليات مناولة المواد بنسبة تصل إلى 400%، عبر إلغاء الاعتماد على الرافعات الشوكية والعمليات اليدوية واستبدالها بأنظمة آلية تعمل بشكل مباشر، مبينا أن المستودع الذي كان يحتاج ما بين 20 إلى 25 عاملا، يمكن تشغيله اليوم بموظف أو اثنين فقط، مع إمكانية التشغيل على مدار 24 ساعة دون توقف.

أشار إلى أن تكلفة هذه الأنظمة قد تكون أعلى بنحو 5 أضعاف مقارنة بالمستودعات التقليدية، إلا أن العائد الاستثماري يتحقق خلال نحو سنتين فقط.

وتشهد السعودية تحولا متسارعا في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية، مع دخول أنظمة المستودعات الذكية والأتمتة الصناعية، التي باتت تقدم بدائل متقدمة للمستودعات التقليدية المعتمدة على التشغيل اليدوي.

فبحسب الآنسي، أن المناطق اللوجستية القريبة من مطار الملك خالد الدولي "“فري زون"، تشهد توجها متزايدا نحو اعتماد الأنظمة المؤتمتة بالكامل بدلا من المستودعات التقليدية.

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إلغاء الممرات لاستخدام كامل المساحة

من جانبه قال لـ "الاقتصادية" المدير التجاري لشركة "رفاف" للحلول اللوجستية المؤتمتة المهندس حسام أبو فارس، إن مفهوم المستودعات الذكية يعتمد على زيادة كثافة التخزين عبر تقليل المساحات المهدرة داخل المستودعات.

أوضح أن أنظمة التخزين والاستدعاء الآلي تعمل على إلغاء الممرات الداخلية المخصصة للرافعات والعمال، ما يسمح باستخدام كامل مساحة المستودع للتخزين، مبينا أن مستودعا بمساحة 1000 متر مربع يمكن أن يرتفع فيه عدد الطبالي المخزنة من 500 طبلية في النظام التقليدي إلى 5700 طبلية باستخدام الأنظمة المؤتمتة.

أبو حسام ذكر أن هذه الأنظمة تعتمد على مزيج من المعدات والبرمجيات، حيث يتم تصميم المستودع وفق بيانات تشغيل العميل مثل طبيعة المنتجات وأوزانها وطرق المناولة وارتفاع المبنى. وتصل إلى ارتفاعات تصل إلى 40 مترا، ما يتيح استغلال الارتفاع بشكل كامل في التخزين العمودي.

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نمو طلب المستودعات بدعم عدة عوامل

أشار كل من الآنسي وأبو فارس إلى أن الطلب على حلول المستودعات الذكية في المملكة يشهد نموا متزايدا، مدفوعا بتوسع التجارة الإلكترونية وتطور سلاسل الإمداد، إلى جانب التحولات التي فرضتها مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

كما استعرض أبو فارس نظام الرفع العمودي، وهو نظام يشبه المصعد، يتم من خلاله تخزين المواد داخل وحدات مغلقة تعمل بنظام وصول إلكتروني وصلاحيات مستخدم، موضحا أن هذا النظام مناسب لتخزين القطع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا المواد عالية القيمة مثل قطع الغيار والمكونات الكهربائية والمستحضرات التجميلية، لما يوفره من أمان عال وتقليل للفاقد والسرقات.

وأضاف أن هذه الأنظمة تم تطبيقها في قطاعات مختلفة، بينها الطاقة، حيث تعاونت الشركة السعودية للطاقة مع المصنع لتبني هذا النوع من الحلول، ويتم تصنيع النظام داخل المملكة بعدة نماذج بارتفاعات تتراوح بين 6 و 15 مترا، مع إمكانية تحمل أوزان تصل إلى طن واحد.

هذا التوجه يعكس تحولا أوسع في قطاع التخزين، حيث لم تعد المستودعات مجرد مساحات تقليدية، بل أصبحت أنظمة تشغيل تعتمد على الأتمتة والبرمجيات لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف.



