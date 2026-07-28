توزع شركة لجام للرياضة أرباحا نقدية مرحلية على مساهميها عن الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي 38.25 مليون ريال، بواقع 0.77 ريال للسهم، بما يعادل 7.7% من القيمة الاسمية للسهم، بحسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء.

الشركة قالت في إفصاح نشر على "تداول" إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 30 يوليو 2026، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح في 10 أغسطس المقبل.

يبلغ رأسمال الشركة 523.8 مليون ريال موزعًا على 52.38 مليون سهم.

سيستحق التوزيع نحو 49.67 مليون سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة، لتصل قيمة التوزيعات النقدية إلى 38.25 مليون ريال.

اقرأ أيضا: 2.9 مليار ريال توزيعات نقدية لكبار الملاك الأفراد في الأسهم السعودية

تعد هذه التوزيعات الرابعة التي تعلنها "لجام" خلال أقل من عام، بعدما وزعت 0.93 ريال للسهم عن الربع الأخير من 2025، و0.58 ريال للسهم عن الربع الأول من العام الجاري.

بذلك، ترتفع توزيعات الشركة منذ بداية العام إلى 1.35 ريال للسهم، بإجمالي 67.57 مليون ريال.

تأسست "لجام للرياضة" عام 2008، وتدير شبكة مراكز وقت اللياقة، وتُعد أكبر مشغل لمراكز اللياقة البدنية في السعودية، مع توسع مستمر في المملكة وعدد من أسواق الخليج.

اقرأ أيضا: 32 مليار ريال حجم الاقتصاد الرياضي السعودي في 2025

أدرجت الشركة في السوق الرئيسية السعودية عام 2018، وتتبنى سياسة توزيع أرباح ربع سنوية مدعومة بتدفقات نقدية تشغيلية قوية، ما جعلها من الشركات المعروفة بانتظام التوزيعات النقدية في السوق.