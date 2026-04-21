32 مليار ريال حجم الاقتصاد الرياضي السعودي في 2025

بلغ حجم الاقتصاد الرياضي في السعودية نحو 32 مليار ريال العام الماضي، وفقا لما كشف عنه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي اليوم الثلاثاء خلال منتدى الاستثمار الرياضي، مع ارتفاع عدد المنشآت الرياضية إلى 4300 منشأة.

الحميدي أوضح أن الحراك في القطاع، والدعم الحكومي، مكّنا من رفع نسبة ممارسة الرياضة إلى 59% في 2025.

عبدالإله النمر، الرئيس التنفيذي لشركة "لجام"، قدّر عدد ممارسي الرياضة في السعودية بنحو 1.7 مليون شخص، وتوقّع خلال جلسة ضمن أعمال المنتدى أدارها مساعد رئيس تحرير "الاقتصادية" عبدالله البصيلي أن يصل العدد إلى 3 ملايين بحلول 2030.

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالعزيز السويلم أوضح خلال المنتدى أن هناك 13 جهة حكومية تعمل لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في السعودية، مشيرا إلى أن إيرادات الاستثمار في القطاع الرياضي هي الأعلى بين باقي القطاعات.

180 مليار ريال قيمة عقود التخصيص

نائب الرئيس التنفيذي للاستشارات المجتمعية في المركز الوطني للتخصيص خالد الربيعان كشف عن أن قيمة 91 عقدا مغلقا منذ 2017 بلغت 180 مليار ريال.

وأكد أن القطاع الرياضي من ضمن المستهدفات، قائلا: "نعمل على هيكلة المشاريع والأصول. نعمل مع وزارة الرياضة على تطوير البنية التحتية والتشريعية لنظام التخصيص في القطاع".

الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر قال بدوره إن عديدا من الشركات السعودية تستثمر في البيانات ولديها القدرة على المنافسة.

وشدد على ضرورة التركيز على تحويل الألعاب الشعبية إلى رقمية "وصناعة سوق من هذا الموروث السعودي".

أشار المديفر إلى أنه منذ انطلاق رؤية السعودية "شهدنا تنافسًا في ريادة الأعمال في كافة المجالات".

الرئيس التنفيذي لنادي "القادسية" السعودي جيمس بيسجروف قال خلال المنتدى: "نركّز على تحقيق وترجمة الطموح ليصبح النادي قياديا في السعودية. النادي يخضع الآن لتحول منذ الخصخصة، ونضع اللبنات والأسس الصحيحة".

الرئيس التنفيذي لنادي الأنصار باسم البلادي: -قمنا بتطوير البنية التحتية لدعم المنتج الأساسي وهو اللاعب - نحرص على توفير جميع احتياجات اللاعبين ضمن أهداف الأكاديمية - نسعى إلى خلق بيئة مناسبة ومحفزة لمختلف الفئات السنية.

الرئيس التنفيذي لنادي الأنصار باسم البلادي، قال بدوره إن نادي "الأنصار" كان فرصة كبيرة للاستثمار عندما طُرح للتخصيص، مشيرا إلى أن النادي يعد من أكبر الأندية حجما ومساحة.

عبدالمحسن الحكير ينوي شراء ناد

أعلن رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير خلال المنتدى عبر "الاقتصادية" نيته شراء ناد رياضي سعودي، دون أن يحدد اسما.

الرئيس التنفيذي لشركة جميل لرياضة المحركات منير خوجة كشف خلال المنتدى الاستثمار الرياضي عن إنشاء أكثر من 70 اتحادا لمختلف الألعاب الرياضية في السعودية منذ 2017.

وقال: "لدينا شراكة طويلة المدى مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. الرياضة فيها فرص كبيرة جدا ومشاريع ناشئة هائلة، وعلى المستثمر التوجه لاتحاد اللعبة التي يرغب بالاستثمار فيها"