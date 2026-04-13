خالد دغريري من جدة
الاثنين 13 أبريل 2026 13:32 |1 دقائق قراءة
766 مليون يورو القيمة السوقية لـ 8 أندية في دوري أبطال آسيا .. السعودية الأغلى

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لفرق دور الثمن النهائي من الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، 766.4 مليون يورو، بالتزامن مع انطلاق منافسات هذا الدور اليوم الاثنين في جدة بمشاركة 8 أندية، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية لمنطقة الغرب بنظام التجمع ومن مباراة واحدة، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

الأندية السعودية تتصدر

تتصدر الأندية السعودية قائمة الأغلى من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الهلال 208.4 مليون يورو، يليه الأهلي بـ173.8 مليون، ثم الاتحاد بـ162.6 مليون.

وتأتي الأندية القطرية في المرتبة التالية، حيث تبلغ قيمة السد 64.8 مليون، والدحيل 64 مليونا.

كما تضم القائمة ناديي شباب الأهلي دبي (42.8 مليون يورو) والوحدة الإماراتي (36.1 مليون)، فيما يحل نادي تراكتور الإيراني في المرتبة الأخيرة بقيمة 13.9 مليون.

الحسم من مباراة واحدة

وحدد الاتحاد الآسيوي يومي 13 و14 من الشهر الجاري لإقامة مباريات هذا الدور، حيث يلتقي اليوم الأهلي مع الدحيل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يواجه الهلال نظيره السد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.

وفي اليوم التالي، يلتقي تراكتور مع شباب الأهلي، بينما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة، ضمن مواجهات تُحسم من مباراة واحدة لتحديد المتأهلين إلى الدور التالي.

