فلك البحرية لـ"الاقتصادية": خط ملاحي سريع في البحر الأحمر يربط 4 موانئ سعودية وإقليمية

تتجه شركات الشحن البحري العاملة في البحر الأحمر إلى التوسع في الأساطيل والحاويات والخطوط الملاحية، في ظل الضغط التشغيلي المرتفع على موانئ الساحل الغربي في السعودية مع استمرار تعليق حركة الملاحة في الخليج جراء التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز.

قال لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لـ "فلك البحرية" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة رائد أبو حيمد، إن الشركة تدرس زيادة عدد السفن إلى جانب بناء حاويات جديدة دعما للتوسع المستقبلي، مشيرا إلى أن الشركة تدير حاليا أكثر من 9 آلاف حاوية، ولكن الطلب المتزايد يزيد الحاجة للتوسع.

الشركة دشنت خطا ملاحيا سريعا داخل البحر الأحمر يربط بين موانئ ينبع وجدة والعقبة والعين السخنة، وتستغرق دورة الرحلة نحو 10 أيام، كما تشغل حاليا 3 سفن متخصصة على مسار الهند في المنطقة، وتستغرق الرحلة بين 10 و14 يوما بحسب مستويات الازدحام والتأخير في الموانئ، وفقا لبو حيمد.

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الرحلات البحرية القادمة من الهند كما يقول بو حيمد، أصبحت أكثر تتابعا مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية للسفن وتسارع حركة تداول البضائع، في حين يتمثل التحدي الحالي في إدارة التدفقات الكبيرة للبضائع وحركة المناولة داخل الموانئ.

أشار إلى أن الرحلات تتركز في البحر الأحمر، لتشمل الموانئ الإقليمية، ومنها العقبة وعين السخنة وبورتسودان وجيبوتي وعدن، بهدف ربط المنطقة بالأسواق التصديرية النشطة، مثل الهند وماليزيا وسنغافورة.

أوضح أن حركة الشحن البحري في موانئ البحر الأحمر تشهد خلال الفترة الحالية زخما عاليا، مدفوعا بتحولات خطوط الملاحة الإقليمية إليه وارتفاع الطلب على خدمات النقل البحري، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي يشهد ضغطا تشغيليا عاليا.

شركة فُلك للخدمات البحرية تأسست في 2023، وتعمل في مجال شحن حاويات وتوفر كلا من خدمات الخطوط الملاحية الإقليمية وحلول الشحن للسفن الروافد.

قال أبوحميد إن المساهمة في تعزيز أمن سلاسل الإمداد شكلت إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها شركة فلك منذ تأسيسها، مضيفا أن الاضطرابات الراهنة حولت هذا الهدف إلى واقع عملي.

أوضح أن الشركة أسهمت في الحد من تداعيات الأزمة من خلال إعادة توجيه أسطولها بالكامل بما يضمن استمرار تدفق سلاسل الإمداد في السعودية والدول المجاورة.

كما تشغل الشركة رحلات عبر ميناء ينبع أخيرا، عقب توقيع اتفاقية مع سابك، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وتخفيف الضغط على ميناء جدة.