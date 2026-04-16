"فاين" تتوسع في السعودية عبر سوق للورق الصحي تتجاوز 3 مليارات ريال

تشهد سوق الورق الصحي في السعودية نمواً متواصلاً، إذ يُقدَّر حجمها السنوي بأكثر من 3 مليارات ريال، فيما يستحوذ قطاع المناديل الورقية وحده على نحو 600 مليون ريال منها، ما يجعله من أكثر القطاعات تنافسية داخل السوق المحلية بحسب ماذكره لـ"الاقتصادية" عبدالحميد الصفدي مدير عام شركة الورق الصحي (فاين) في السعودية.

تشهد السوق السعودية منافسة كبيرة نظرا لحجمها الضخم، إذ تشكل نحو 55% من حجم السوق الخليجية مع وجود عدة مصنعين محليين ودوليين، يطمح كل منهم في حصة سوقية أكبر.

بحسب الصفدي، فإن سوق الورق السعودية تضم 7 مصنعين كبار، يسيطرون على ما يقارب 70% من إجمالي السوق.

ارتفاع متوقع في الأسعار وخطط توسعية للشركة

توقّع الصفدي ارتفاعا بنسب تراوح بين 10-15% في أسعار الورق الصحي خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب زيادة أسعار المواد الأولية وتكاليف الإمداد.

كشف عن تنفيذ توسعات جديدة للشركة داخل السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل إضافة خطوط إنتاج جديدة.

تمتلك "فاين" مصانع تحويلية تصل طاقتها الإنتاجية الحالية إلى نحو 40 ألف طن سنوياً من المناديل الورقية، ويوجه 10% من إنتاجها للتصدير.

في المقابل، يذهب 90% من إنتاج الشركة إلى السوق السعودية، في مؤشر على قوة الطلب المحلي وأهمية المملكة كأكبر سوق استهلاكية في المنطقة

لدى السعودية قاعدة استهلاكية كبيرة ومجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، ما يزيد من النمو السريع في الطلب على الورق والورق المقوى، ولا سيما مع ارتفاع الصادرات والطلب الكبير على تطبيقات توصيل الطعام التي تدفع الطلب على التغليف الورقي.