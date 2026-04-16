الخميس, 16 أبريل 2026 | 28 شَوَّال 1447
عمومية "الأهلي" تقر توزيع 6.9 مليار ريال للنصف الثاني من 2025

«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 16 أبريل 2026 9:24 |2 دقائق قراءة
وافقت الجمعية العامة للبنك الأهلي السعودي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي قدرها 6.9 مليار ريال.

البنك أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن حصة التوزيع ستكون 1.15 ريال للسهم الواحد تمثل 11.5% من قيمته الاسمية بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 6 مليارات سهم.

أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في السجلات لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ التوزيع في 27 أبريل الجاري.

الجمعية أقرت أيضا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وصرف 20.7 مليون ريال مكافأة لهم عن 2025، إضافة إلى وتفويضهم بتوزيع أرباح نصفية أو ربعية في 2026، وذلك بعد الإطلاع ومناقشة القوائم والتقارير السنوية.

كما تم خلال اجتماع الجمعية أمس الأربعاء، إقرار أعمال وعقود للبنك بـ 460 مليون ريال مع عدة شركات وجهات خلال العام الماضي شملت عقود رعاية، واتفاقيات تأمين طبي، وبطاقات برنامج الولاء.

تم المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شركتي "ديلويت آند توش" و "برايس وترهاوس موبرز" مراجعي حسابات خارجيين للبنك، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفصول الأربعة المقبلة مقابل 24.3 مليون ريال.

أرباح البنك الأهلي السعودي العام الماضي كانت بلغت 25 مليار ريال، محققة نموا بنسبة 18%، نتيجة نمو دخل محفظة الاستثمارات وارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية وانخفاض مصاريفها.

كان البنك قد أصدر منذ بداية العام الجاري صكوكا بمليار دولار بعائد سنوي 6.15%، وخلال العام الماضي، نفذ إصدارا لأدوات دين بـ 1.25 مليار دولار بعائد 6%، كما طرح صكوكا بقيمة 1.73 مليار ريال بعائد 6%.

"الأهلي" الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، أدرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.

