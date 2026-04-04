تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" إلى الربحية خلال الربع الثاني على أساس سنوي، بتسجيلها صافي دخل 2.66 مليار ريال، مقارنة مع صافي خسارة 1.36 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

"بترورابغ" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن السبب يعود إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع بدعم ظروف السوق المواتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، كما ساهم السداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل بجانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية في نمو الصافي، علاوة على ذلك تأثر الربع المماثل من 2025 بأعمال الصيانة الدورية الشاملة التي استمرت 60 يوما، ما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج والمبيعات.

من جهته قفزت الإيرادات الفصلية قفزت 416% مسجلة 20.36 مليار ريال، بدعم زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار بيع المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إضافة إلى ذلك، كانت إيرادات الربع المماثل من العام السابق أقل بكثير نتيجة القيام بأعمال صيانة مجدولة قللت حجم الإنتاج والمبيعات.

"بترورابغ" استفادت خلال الربع الثاني من وجودها على الساحل الغربي (البحر الأحمر)، ما ساعدها على مواصلة إمداداتها بعيدا عن مضيق هرمز المتأثر بالصراعات الجيوسياسية

كان الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة عثمان الغامدي، قد توقع أن يؤدي استمرار التوترات الجيوسياسية إلى تذبذب أسعار الطاقة والشحن، مع احتمالية دعم أسعار بعض المنتجات نتيجة اضطرابات الإمدادات، مقابل ضغوط محتملة على سلاسل التوريد.

وقال لـ "الاقتصادية" : الشركة تركز على تعزيز جاهزيتها التشغيلية ومرونتها في إدارة العمليات، بما يمكنها من التكيف مع مختلف السيناريوهات والاستفادة من الفرص مع الحفاظ على استقرار الأداء وانضباط مالي وإدارة فاعلة للمخاطر، موضحا أن تحسن هوامش الربحية الفترة الأخيرة، لم يكن نتيجة عامل واحد، بل تفاعل بين ظروف السوق والتحسينات الداخلية التي نفذتها الشركة.

"بترورابغ" التي تأسست في 2005، تدير وتشغل مجمع متكامل لتكرير البترول والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، حيث تبلغ قيمتها السوقية 25.5 مليار ريال، وتملك شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق حصة 57.6% من رأسمالها، فيما تملك سوميتومو كيميكال اليابانية حصة 23.3%.