"بترورابغ" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن السبب يعود إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع بدعم ظروف السوق المواتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، كما ساهم السداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل بجانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية في نمو الصافي، علاوة على ذلك تأثر الربع المماثل من 2025 بأعمال الصيانة الدورية الشاملة التي استمرت 60 يوما، ما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج والمبيعات.
من جهته قفزت الإيرادات الفصلية قفزت 416% مسجلة 20.36 مليار ريال، بدعم زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار بيع المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إضافة إلى ذلك، كانت إيرادات الربع المماثل من العام السابق أقل بكثير نتيجة القيام بأعمال صيانة مجدولة قللت حجم الإنتاج والمبيعات.
"بترورابغ" استفادت خلال الربع الثاني من وجودها على الساحل الغربي (البحر الأحمر)، ما ساعدها على مواصلة إمداداتها بعيدا عن مضيق هرمز المتأثر بالصراعات الجيوسياسية
"بترورابغ" التي تأسست في 2005، تدير وتشغل مجمع متكامل لتكرير البترول والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، حيث تبلغ قيمتها السوقية 25.5 مليار ريال، وتملك شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق حصة 57.6% من رأسمالها، فيما تملك سوميتومو كيميكال اليابانية حصة 23.3%.