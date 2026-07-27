كشف "طيران ناس" عن خطة لتأهيل وتخريج 300 طيار سعودي بنهاية 2027 ضمن برنامج "طياري المستقبل"، وبرنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف من خلال مسار "واعد"، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

"طيران ناس" أوضح في بيان اليوم الاثنين أن الخطوة تهدف إلى مواصلة رفع نسبة التوطين في وظائف الطيارين وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية الطموحة في قطاع الطيران.

يستهدف طيران ناس، من خلال التوسع في برامج تأهيل الطيارين دعم احتياجاته المستقبلية من الكفاءات الوطنية بالتوازي مع خطط نمو أسطوله وشبكة وجهاته، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لقطاع الطيران في السعودية، بحسب البيان.

نما قطاع النقل الجوي في السعودية بشكل ملحوظ خلال 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها إلى 140.9 مليون مسافر، بزيادة 9.6% مقارنة بـ 2024، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

عدد المسافرين على الرحلات الدولية بلغ 75.8 مليون مسافر بارتفاع 9.4%، فيما وصل عددهم على الرحلات الداخلية إلى 65.1 مليون مسافر، مسجلا نموا بـ9.8%.

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ناس يسعى للنمو والتوسع

"طيران ناس" كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر تأكيد شراء 5 طائرات عريضة البدن من طراز "A330neo" إضافة إلى 20 طائرة من طراز "A321neo" بموجب اتفاقياته القائمة مع إيرباص، ليرفع عدد الطائرات المؤكدة لدى شركة إيرباص إلى 235 من أصل 280 طائرة في مجموع طلبيات الشراء، بهدف تعزيز خطط النمو والتوسع للسنوات المقبلة.

يشغل "طيران ناس" حالياً أسطولاً من 67 طائرة إيرباص، تشمل طائرتين من طراز A330-300، و4 طائرات "A320ceo"، و61 طائرة "A320neo".

كما شغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير.

ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في 2007، مستهدفا الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية 2030.

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أسهم برنامج "طياري المستقبل" في تخريج نحو 300 مساعد طيار حتى عام 2024، في حين نجح طيران ناس في وقت سابق في الوصول إلى نسبة توطين بلغت 100% في وظيفة مساعد طيار، بحسب بيانه اليوم.