طيران ناس السعودي يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق

أعلنت شركة طيران ناس السعودية، أول شركة طيران اقتصادي في المملكة، استئناف رحلاتها المباشرة بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل 2026، بعد فترة تعليق مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية وإغلاق بعض المجالات الجوية.

ويأتي القرار ضمن جهود شركة طيران ناس، لتعزيز الروابط بين السعودية وسورية، مع توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار تنافسية للمسافرين.

وتشمل الرحلات جدولًا منتظمًا يوميًا أو حسب البرنامج المعلن، من الرياض إلى دمشق، ما يسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تعتزم بدء أعمال شركة "طيران ناس سورية" الجديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت "طيران ناس" حينها أن ملكية الشركة الجديدة التي تم توقيع اتفاقية تأسيسها في دمشق، خلال مراسم توقيع عدد من العقود الإستراتيجية بين السعودية وسورية، ستتوزع ملكيتها بواقع 51% للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا و49% لشركة طيران ناس.

الشركة الجديدة تهدف إلى تعزيز الحركة الجوية من وإلى سورية، وربطها إقليميا ودوليا، عبر رحلات الى وجهات في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، ملتزمة بأعلى معايير السلامة والجودة.