أطلقت شركة سرج للاستثمار الرياضي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشروعًا مشتركًا تحت اسم "راديا" بالشراكة مع شركتي لايف نيشن وأوك فيو جروب، بهدف إدارة وتشغيل وتسويق المنشآت والمناطق الرياضية والترفيهية في المملكة، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية للقطاع الرياضي.

وستعمل المنصة الجديدة على تقديم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، والتسويق، وتوفير المحتوى، إلى جانب الخدمات الاستشارية، بما يواكب التوسع في إنشاء الملاعب والصالات والمجمعات الرياضية، واستعداد المملكة لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية والترفيهية.

ووفقًا لبيان الشركة، ستغطي خدمات "راديا" مختلف مراحل تطوير المنشآت الرياضية، بدءًا من التصميم والتخطيط، مرورًا بالإشراف على التطوير، وصولًا إلى التشغيل والتسويق، بما يوفر نموذجًا متكاملًا لإدارة المرافق الرياضية والترفيهية.

كما ستعتمد المنصة على الحلول الرقمية وتحليلات البيانات لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة الجماهير، مع التركيز على استدامة المنشآت وتحويلها إلى وجهات قادرة على تحقيق عوائد تجارية.

وسيتولى زافير كامبل منصب الرئيس التنفيذي لـ"راديا"، لقيادة عمليات الشركة وتنفيذ استراتيجية نموها خلال المرحلة المقبلة.

دعم للبنية التحتية الرياضية

تأتي الشراكة في إطار استراتيجية "سرج" الرامية إلى تطوير سلسلة القيمة في قطاع الرياضة، من خلال تعزيز قدرات إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، ودعم منظومة الفعاليات الحية والترفيهية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي، داني تاونسند، إن المشروع يمثل خطوة لدعم نمو القطاع الرياضي وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في رفع جاهزية المملكة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة لايف نيشن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جون ريد، أن الشركة ستسهم بخبراتها في تشغيل المنشآت وتنظيم الفعاليات، بهدف تطوير مرافق وتجارب تلبي احتياجات الرياضيين والفنانين والجماهير، وتدعم نمو قطاع الفعاليات على المدى الطويل.

تعزيز قطاع الرياضة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أوك فيو جروب، كريس غرانجر، إن المنشآت الرياضية والترفيهية تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب السياحة، إلى جانب دورها في دعم التنمية المحلية، معربًا عن تطلع المجموعة إلى تطوير منشآت تعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية.

ويأتي إطلاق "راديا" ضمن توجهات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاعي الرياضة والترفيه، اللذين يمثلان أحد القطاعات الاستراتيجية في محفظة السياحة والسفر والترفيه للصندوق خلال الفترة 2026-2030.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة القطاع الرياضي في المملكة قد تتجاوز 82 مليار ريال (22 مليار دولار) بحلول عام 2030، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية.

I prefer this responseChatGPTOption 2سرج تطلق "راديا" لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية بالشراكة مع "لايف نيشن" و"أوك فيو جروب"

أطلقت شركة سرج للاستثمار الرياضي، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مشروعًا مشتركًا يحمل اسم "راديا" بالشراكة مع شركتي لايف نيشن وأوك فيو جروب، بهدف إدارة وتشغيل وتسويق المنشآت والمناطق الرياضية والترفيهية في المملكة، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية لقطاع الرياضة.

وستعمل "راديا" كمنصة متخصصة لتقديم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، والتسويق، وتوفير المحتوى، والخدمات الاستشارية، بما يواكب التوسع في إنشاء الملاعب والصالات والمجمعات الرياضية، سواء القائمة أو التي يجري تطويرها استعدادًا لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية.

ووفقًا للشركة، ستغطي المنصة مختلف مراحل تطوير المنشآت، بدءًا من التصميم والتخطيط، مرورًا بالإشراف على التنفيذ، وصولًا إلى التشغيل والتسويق، مع توظيف الحلول الرقمية وتحليلات البيانات لتحسين تجربة الجماهير وتعزيز استدامة المنشآت.

دعم نمو البنية التحتية الرياضية

تستهدف "راديا" دعم تطوير منظومة المنشآت الرياضية والترفيهية في المملكة، عبر الاستفادة من خبرات الشركاء العالميين في إدارة وتشغيل الوجهات الرياضية والفعاليات الحية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المرافق الرياضية مع توسع استضافة المملكة للأحداث الدولية.

كما تسعى المنصة إلى توفير فرص أعمال جديدة لملاك ومشغلي المنشآت الرياضية ومنظمي الفعاليات والأندية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف هذه الفعاليات.

وسيتولى زافير كامبل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث سيقود تنفيذ استراتيجية النمو والإشراف على عمليات المنصة خلال المرحلة المقبلة.

قطاع بقيمة 82 مليار ريال بحلول 2030

ويأتي إطلاق "راديا" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي الرياضة والترفيه، اللذين يعدان من القطاعات ذات الأولوية ضمن محفظة السياحة والسفر والترفيه للفترة 2026-2030.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة القطاع الرياضي في المملكة قد تتجاوز 82 مليار ريال (22 مليار دولار) بحلول عام 2030، مدفوعًا بالمشاريع الرياضية الكبرى واستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي، داني تاونسند، إن الشراكة تمثل خطوة لدعم نمو القطاع الرياضي وتعزيز تطوير المنشآت الرياضية، بما يسهم في رفع جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات الدولية.

خبرات عالمية في إدارة الفعاليات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة لايف نيشن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جون ريد، إن الشركة تعمل في السوق السعودية منذ عام 2017، مضيفًا أن الشراكة الجديدة تهدف إلى الاستفادة من خبراتها في تشغيل المنشآت وتنظيم الفعاليات الحية لتطوير تجارب متكاملة للفنانين والرياضيين والجماهير.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة أوك فيو جروب، كريس غرانجر، أن المنشآت الرياضية والترفيهية تمثل محركات اقتصادية تسهم في خلق فرص العمل وجذب السياحة وتحفيز التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مشروع "راديا" يستهدف تقديم منشآت وتجارب عالمية المستوى.

وتتطلع "راديا" إلى المساهمة في تطوير منظومة الرياضة والترفيه في المملكة من خلال التركيز على التشغيل المستدام، وتعزيز تجربة الجماهير، ورفع كفاءة إدارة المنشآت، بما يدعم مستهدفات المملكة في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية.