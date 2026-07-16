وقعت شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" اليوم الخميس اتفاقية تطوير مشروع (PDA) مع شركة "رونجشنج بتروكيميكال ليمتد" وإحدى شركاتها التي تمتلكها بالكامل رونجشنج نيو ماتيريالز (تشوشان)، للعمل معاً على تطوير مشروع "جينتانج نيو ماتيريال" للمواد المتقدمة في تشوشان بمقاطعة تشجيانج الصينية.

"سابك" و"رونجشنج بتروكيميكال" ستعملان بموجب الاتفاقية على تقييم مدى جدوى استثمار رأسمال محتمل يمنح "سابك" ما يصل إلى 50% في "رونجشنج نيو ماتيريالز".

يمثل المشروع تعاونا إستراتيجيا بين شركتين رائدتين في قطاع البتروكيماويات.

تؤسس الاتفاقية إطار عمل لأنشطة تطوير المشروع تمهيداً للاتخاذ قرار الاستثمار النهائي المحتمل.

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فيصل بن محمد الفقير، الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي في مجلس إدارة "سابك"، قال: "تعكس الاتفاقية مع شركة رونجشنج بتروكيميكال رؤية سابك للنمو وتوسيع حضورها العالمي عبر تبني نهج تعاوني إستراتيجي".

يهدف مشروع "جينتانج نيو ماتريالز" إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمواد الكيميائية المتقدمة، وتلبية الطلب المتنامي من الصناعات التحويلية الرئيسة في الصين وآسيا.

من المتوقع أن يستفيد المشروع من تقنيات متميزة عالمياً وقدرات التصنيع المتكاملة والتميز التشغيلي، بما يعزز التنافسية ويدعم الابتكار ويُسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف.

وكالة "بلومبرغ" كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن "تشجيانج للبترول والكيماويات" التابعة لـ "رونجشنج للبتروكيماويات" تخطط لاستثمار 19.6 مليار يوان (نحو 2.9 مليار دولار) في مشروع، دون أن تذكر اسم المشروع.

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