شركة تابعة لـ SMC تشغل مستشفى سابك وتتوقع 3.8 مليار ريال إيرادات

أعلنت الشركة الطبية التخصصية إس إم سي للرعاية الصحية عن تلقي شركتها التابعة المختص الصحي الطبية والمملوكة لها بنسبة 51%، خطاب ترسية مشروع من وزارة الصحة.

"إس إم سي" قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، إن العقد يتضمن قيام شركتها التابعة "المختص الصحي الطبية" والمملوكة لها بنسبة 51%، بإدارة وتشغيل مستشفى سابك التخصصي للرعاية السلوكية والذي يختص بالصحة النفسية، وذلك بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الشركة بينت أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروع تصل لنحو 3.8 مليار ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث تمتد مدة العقد 15 سنة، مشيرة إلى أن المنشأة تضم 150 سريرا و19 عيادة خارجية و6 غرف لرعاية اليوم الواحد.

الخدمات تشمل التشغيل والصيانة الطبية وغير الطبية وإدارة المرافق والمعدات، كما تشمل الخدمات السريرية وغير السريرية المتخصصة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان والتأهيل والرعاية اللاحقة، ولا توجد أطراف ذات علاقة، وفقا للبيان.

الشركة أكدت أن قرار الترسية لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد من قبل جميع الأطراف، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة بسام شاهين، قد تحدث لـ "الاقتصادية"، عن إطلاق أول مشروع مشترك مع "سابك" في مجال الرعاية النفسية لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات الطبية، بجانب بناء 3 مستشفيات شمال الرياض.

بين أن الشركة تعمل على توسع نطاق الانتشار الجغرافي في المناطق ذات معدلات النمو المرتفعة في شمال الرياض، وهي الآن في طور بناء 3 مستشفيات جديدة، وهي "إس إم سي (3) – الطريق الدائري الشمالي" و"إس إم سي (4) – ضاحية خزام – طريق الأمير فيصل بن بندر" و"إس إم سي (5) – حي الملقا".

ويتوقع أن تزيد هذه المستشفيات، عند دخولها حيز التشغيل، من القدرة الاستيعابية لعدد الأسرّة بأكثر من الضعف لتصل إلى 1275 سريراً، وأن تزيد من عدد العيادات الخارجية إلى 770 عيادة بحلول 2029.