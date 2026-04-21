دخل العمليات يقود أرباح "بنك الجزيرة" السعودي إلى النمو 12%

سجل بنك الجزيرة السعودي نموا في صافي الربح بلغ نحو 12.2% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 405 ملايين ريال، وفق النتائج المالية المعلنة من الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، بدعم من دخل العمليات.

البنك قال: إن دخل العمليات ارتفع 7%، مع نمو صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة، من خلال قائمة الدخل والدخل من توزيعات الأرباح.

قابل هذا انخفاض في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل تحويل العملات.

في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

الارتفاع في صافي الدخل قابله أيضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال الربع.

بنك الجزيرة الذي تأسس في 1975 وتصل قيمته السوقية اليوم إلى 15 مليار ريال، سجل صافي أرباح 1.5 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 22%.

خلال الربع الرابع، بلغ صافي أرباح البنك العام الماضي 362 مليون ريال، وهو ما جاء أقل بنحو 8% من توقعات بيوت الخبرة، إلا أن الأرباح سجلت أعلى وتيرة نمو خلال 7 فصول بنسبة 29.3%، بدعم من تحسن هامش صافي الفوائد، رغم تباطؤ نمو محفظة القروض.

وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار 0.5 ريال للسهم، بإجمالي 638.1 مليون ريال، أي ما يعادل 42% من أرباح العام الماضي.