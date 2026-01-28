الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
بنك الجزيرة السعودي يوزّع 638 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 28 يناير 2026 16:15
قرر مجلس إدارة "بنك الجزيرة" السعودي توزيع أرباح نقدية بقيمة 638 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2025، وفقا لما أعلنه في إفصاح نشر اليوم الأربعاء على "تداول".

الأرباح بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، حيث يصل عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات إلى نحو 1.25 مليون سهم.

ارتفع صافي ربح البنك العائد لمساهمي المصدر العام الماضي 22.3% إلى 1.5 مليار ريال، وفقا للنتائج المالية التي أعلنها في وقت سابق اليوم.

أرجع البنك سبب نمو الأرباح إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 18%، وذلك بشكل رئيسي بسبب ارتفاع  صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح.

قابل هذا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.

في المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 13%، وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وصافي مخصص خسائر الائتمان، وعدم وجود عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.

