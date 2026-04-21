"دار البلد" السعودية تنوي طرح 30% من أسهمها في "تاسي"

تعتزم شركة "دار البلد" لحلول الأعمال السعودية الإدراج في السوق الرئيسية السعودية، وفقا لما أعلنته اليوم الثلاثاء في إفصاح على "تداول" شركة الجزيرة للأسواق المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية.

تخطط "دار البلد" لبيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهم البائع، التي تمثل 30% من رأسمالها، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية.

تشترك في الطرح المحتمل شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" السعودية بصفتها، إلى جانب "الجزيرة" مديريّ سجل اكتتاب المؤسسات في الطرح.

حصلت "دار البلد" على موافقة "تداول" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 اغسطس الماضي.

كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلب بطرح 21 مليون سهم عادي، تمثل نسبة الـ 30% من أسهمها، للاكتتاب العام بتاريخ 31 ديسمبر.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وفقا للإفصاح.