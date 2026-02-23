شركات سعودية تسرّع خطط الطرح العام في دعم جديد للسوق

تواصل عدة شركات سعودية المضي قدماً في خطط طرح أسهمها محلياً، في اختبار لشهية المستثمرين في الرياض.

وتنتمي الشركات التي تتطلع حالياً إلى الطرح العام إلى طيف واسع من القطاعات، حيث تشمل مزودة لخدمات حقول النفط، وأخرى صناعية، إضافة إلى شركة اتصالات، وأخرى للمقاولات.

ويُتوقع أن يشكل ذلك دفعة لبورصة المملكة، التي لم تشهد أي إدراجات كبيرة منذ بداية 2026، مقارنة بما لا يقل عن ثلاثة إدراجات بحلول هذا الوقت من العام الماضي.

طروحات مرتقبة في "تداول"

من بين الصفقات قيد الإعداد "الخريف للبترول"، التي بدأت العمل مع "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"بي إس إف كابيتال" (BSF Capital) بشأن الطرح المحتمل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المعلومات.

وتعمل الشركة التي تتخذ من الدمام مقراً لها في أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، وتخضع لسيطرة "مجموعة الخريف"، التي تمتد أنشطتها إلى الخدمات الصناعية، وزيوت التشحيم، وحلول المياه. ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بين مساهميها.

كما تعمل "أرسيلورميتال تيوبلر برودكتس الجبيل"، وشركة صناعة الصلب "أرسيلورميتال" (ArcelorMittal SA)، مع "مويليس آند كو" (Moelis & Co) على الإدراج، وتسعى إلى إضافة بنوك للمساعدة في الصفقة، بحسب بعض الأشخاص.

كما تستعد مزودة خدمات الاتصالات "اتحاد سلام للاتصالات" لطرح عام أولي ترتبه "بي إس إف كابيتال"، في حين تستكشف "مطلق الغويري للمقاولات" بيع أسهم في صفقة قد تقيم الشركة عند 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ نيوز".

تقييمات الشركات السعودية المطروحة

لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن أي من الصفقات. وامتنع ممثلو "مجموعة الخريف" و"أرسيلورميتال" و"اتحاد سلام للاتصالات" والبنوك عن التعليق.

وفي حال إتمام الصفقات، فإنها ستدعم أحجام التداول في سوق الأسهم السعودية، لكن التقييمات ستكون محل متابعة دقيقة.

وجمعت الشركات 4.2 مليارات دولار من الطروحات في المملكة العام الماضي، إلا أن اثنتين فقط من بين أكبر 10 طروحات أولية تتداولان فوق سعر الطرح، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

ويمثل ذلك تحولاً عن الأعوام الماضية، حينما كانت الشركات تسجل قفزات كبيرة عند الإدراج. ويستند ضعف أداء الإدراجات الجديدة في الأشهر الماضية إلى هبوط مؤشر تداول الرئيسي "تاسي"، الذي كان ضمن المتأخرين في الأداء بين بورصات الأسواق الناشئة العام الماضي.