استقطب قرض مرحلي بقيمة 40 مليار دولار وقعته مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank Group) لتمويل استثمارها في شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، مجموعة جديدة من المقرضين تضم 21 مؤسسة مالية ضمن مرحلة أوسع من عملية ترتيب القرض المشترك، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر، إن المجموعة، التي تنضم إلى مؤسسات مالية أخرى مشاركة بالفعل في الصفقة، حصلت على حصة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار من قيمة التسهيل الائتماني.

وأضاف الأشخاص أن كلاً من "بنك أبوظبي الأول" و"جي آي سي" و"ستاندرد تشارترد" تولى تمويل حصة تقارب مليار دولار من إجمالي القرض. أوضحوا أن المبلغ المتبقي وُزّع على عدد من البنوك الأوروبية واليابانية والتايوانية.

أوضح الأشخاص أنه تم حساب عدد المقرضين الجدد بناء على كياناتهم الأم، نظراً لمشاركة بعض المؤسسات المصرفية عبر عدة فروع تابعة.

وأضافوا أن الجزء المتبقي البالغ 33 مليار دولار من القرض المرحلي لا يزال في حوزة متعهدي التغطية وكبار المقرضين، مع إمكانية إشراك مقرضين إضافيين لاحقاً. ومن المعتاد أن يقوم المقرضون الأوائل في مثل هذه الصفقات بتوزيع القروض على مجموعة أوسع من المؤسسات المالية.

صفقة قرض تاريخية وعوائدها

يُعدُّ القرض، الموقع في مارس بأجل 12 شهراً، من بين أكبر عمليات التمويل المرحلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الإطلاق، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من 100 مليون دولار من الرسوم لمتعهدي التغطية.

كان التسهيل الائتماني قد جذب تسعة بنوك جديدة بالفعل قبل طرحه للتوزيع العام ضمن عملية القرض المشترك في مايو، رغم مخاوف بعض المصرفيين بشأن انكشاف "سوفت بنك" على "أوبن إيه آي"، التي تواجه منافسة متزايدة من شركات بينها "أنثروبيك" (Anthropic).

رفضت "سوفت بنك" و"بنك أبوظبي الأول" و"ستاندرد تشارترد" وشركة " جي آي سي" التعليق.

معدل الفائدة على القرض المرحلي؟

يبلغ هامش الفائدة الأولي للقرض المرحلي نحو 250 نقطة أساس فوق معدل سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة. وبذلك يصل سعر الفائدة إلى 6.14% عند المستويات الحالية لمعدل سعر فائدة التمويل لليلة واحدة.

وتعهد مؤسس "سوفت بنك" ورئيسها التنفيذي ماسايوشي صن بالمضي "بكل قوة" في الاستثمار في "أوبن إيه آي"، مع تجاوز التزامات التمويل حالياً 60 مليار دولار. وقدمت "أوبن إيه آي" الشهر الماضي طلباً للإدراج العام، وبلغت قيمتها 852 مليار دولار خلال جولة تمويل أُجريت في مارس.