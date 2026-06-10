"سوفت بنك" تفشل في اقتراض 6 مليارات دولار بضمان حصة "أوبن إيه آي"

عثرت محادثات مجموعة "سوفت بنك" مع مقرضين محتملين للحصول على تمويل لا يقل عن 6 مليارات دولار عبر قرض هامشي مدعوم بحصتها في "أوبن إيه آي"، وذلك بعد أسابيع قليلة من خفض التكتل الياباني هدفه الأولي الذي كان يبلغ 10 مليارات دولار، بحسب أشخاص مطلعين.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات إن الشركة تقيّم حالياً مجموعة من البدائل التمويلية، ويمكن أن تمضي في القرض الهامشي في مرحلة لاحقة.

لم تتضح بعد أسباب تعثّر محادثات القرض الهامشي. وبحسب أشخاص مطلعين، فإن مفاوضات جمع التمويل بين المقترضين وجهات الإقرا ض عادة ما تتوقف وتُستأنف لاحقاً لأسباب مختلفة، فيما لم توضح "سوفت بنك" خططها.

وأضاف الأشخاص أن الشركة كانت قد حصلت على تعهدات تمويلية بنحو 5 مليارات دولار قبل هذا التطور، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه التعهدات شفهية أم موثقة باتفاقات مكتوبة.

وامتنعت "سوفت بنك" عن التعليق، بينما تراجع سهم الشركة بنسبة وصلت إلى 9.7% خلال تعاملات الأربعاء.

رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سوفت بنك' ماسايوشي سون - بلومبرغ

يأتي توقف مساعي الحصول على القرض الهامشي رغم تحسّن النظرة إليه من بعض جهات الإقراض المحتملة التي عّرض عليها تقديم التمويل، وذلك بعد التقارير التي أفادت الشهر الماضي بأن شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ"تشات جي بي تي"، تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

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وأكدت "أوبن إيه آي" يوم الإثنين أنها تقدمت سرياً بملف الطرح الأولي في الولايات المتحدة، لتنضم إلى شركات الذكاء الاصطناعي الساعية إلى الاستفادة من أسواق المال لتمويل خطط النمو الطموحة. وتعمل الشركة مع "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" على إدراج محتمل قد يتم في الخريف المقبل.

رهان "سوفت بنك" تحت المجهر

أثارت التزامات "سوفت بنك" التي تتجاوز 60 مليار دولار تجاه "أوبن إيه آي" نقاشاً متزايداً في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد التقدم الذي حققته منافستها "أنثروبيك"، ما أثار تشكيك بعض المستثمرين حيال الشركة. كما تصاعدت داخل "سوفت بنك" نفسها مخاوف بعض المسؤولين بشأن هذا الالتزام المالي.

وكان عدد من المقرضين المحتملين الذين طُرح عليهم القرض الهامشي قد أبدوا سابقاً مخاوف حيال صعوبة تقييم شركة غير مدرجة مثل "أوبن إيه آي". وبحسب أشخاص مطلعين، قلصت "سوفت بنك" في مايو حجم للتمويل المستهدف بنحو 40% بعد أن قوبلت الخطة بتحفظات من بعض المقرضين المحتملين.

وقال هوا تشينغ، رئيس أبحاث الائتمان في آسيا لدى "أليانس بيرنشتاين": "القرض الهامشي ليس سوى عنصر ضمن معادلة تمويلية أكبر بكثير، وما لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع قدرة سوفت بنك على جمع التمويل بهذه الآلية، فلا نرى في ذلك إشارة مقلقة بحد ذاتها".

وأضاف "السيناريو الأمثل هو طرح "أوبن إيه آي" للاكتتاب العام خلال هذا العام، بما يتيح لـ"سوفت بنك" تسييل جزء من حصتها لخفض ديونها. وهذا تحديداً ما يفضله مستثمرو أدوات الائتمان".

دعم رهانات الذكاء الاصطناعي

في غضون ذلك، تواصل "سوفت بنك" تسريع توسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي. ففي أواخر الشهر الماضي، أعلنت عزمها استثمار ما يصل إلى 75 مليار يورو (86.6 مليار دولار) لتطوير قدرات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في فرنسا، معتبرة أن البلاد مؤهلة لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وفي خلفية هذه الخطط، يلوح قرض مرحلي بقيمة 40 مليار دولار استخدمته المجموعة لدعم استثماراتها في "أوبن إيه آي"، ويستحق السداد في مارس 2027. وكانت "سوفت بنك" قد أوضحت سابقاً أن سداد هذا التمويل سيتم على الأرجح عبر "الاستفادة من أصولها الحالية ومصادر تمويل أخرى".

وبصورة أوسع، تمتلك "سوفت بنك" عدة خيارات لجمع السيولة لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستلجأ إلى أي منها. وتشمل هذه الخيارات إصدار المزيد من السندات أو الاقتراض بضمان حصص أخرى مدرجة ضمن محفظتها الاستثمارية.

ومن بين أبرز تلك الحصص استثماراتها في شركتي "آرم هولدينغز" (Arm Holdings) و"إنتل" اللتين ارتفعت أسهمهما بنسبة 197% و192% على التوالي منذ بداية العام، مدفوعة بالزخم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي.

"سوفت بنك" تحافظ على ثقة الأسواق

رغم خسائر السهم في تداولات الأربعاء، لا تزال أسهم "سوفت بنك" مرتفعة بنحو 45.5% منذ بداية العام، مواصلةً موجة صعودها في الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الشركة قفزة في أرباحها الفصلية مدفوعة بارتفاع قيمة استثمارها في "أوبن إيه آي".

وفي الأول من يونيو، تفوقت "سوفت بنك" على "تويوتا موتور" لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في اليابان.

كما تحسنت نظرة الأسواق إلى الجدارة الائتمانية للشركة خلال الأسابيع الماضية، إذ تراجعت تكلفة التأمين على ديونها ضد مخاطر التعثر.

وانخفضت عقود مبادلة التخلف الائتماني (CDS) بنحو 61 نقطة أساس إلى 307 نقاط أساس، بعدما كانت قد تجاوزت 367 نقطة أساس في 20 مايو.