"بنك الجزيرة" السعودي يعتزم استرداد صكوك بـ 500 مليون دولار

يعتزم بنك الجزيرة السعودي استرداد صكوك الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار بالكامل بقيمتها الاسمية في 29 يونيو الجاري، وفقا لما أعلنه اليوم الاثنين في إفصاح نشر على "تداول".

كان البنك أصدر هذه الصكوك في يونيو 2021. ووفقًا لشروط وأحكام الإصدار، يمكن للبنك أن يطلب الاسترداد في 29 يونيو 2026.

حصل البنك على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

سيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق ولكن غير مدفوع من قٍبل أو نيابة عن شركة بنك الجزيرة (بصفتها المصدر) لصكوك الشريحة الأولى المحدودة في التاريخ ذاته لحاملي الصكوك المعنيين وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.

يبلغ عدد الصكوك 2500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.

بنك الجزيرة الذي تأسس في 1975 وتصل قيمته السوقية اليوم إلى 15 مليار ريال، سجل صافي أرباح 1.5 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 22%.

خلال الربع الرابع، بلغ صافي أرباح البنك العام الماضي 362 مليون ريال، وهو ما جاء أقل بنحو 8% من توقعات بيوت الخبرة، إلا أن الأرباح سجلت أعلى وتيرة نمو خلال 7 فصول بنسبة 29.3%، بدعم من تحسن هامش صافي الفوائد، رغم تباطؤ نمو محفظة القروض.

وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار 0.5 ريال للسهم، بإجمالي 638.1 مليون ريال، أي ما يعادل 42% من أرباح العام الماضي.