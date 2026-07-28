رفعت شركة "بروميديكس" للخدمات الطبية المتخصصة إجمالي التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة لها من البنك السعودي الأول إلى 60 مليون ريال، بزيادة 15 مليون ريال، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء.

مثل الزيادة 33.3% مقارنة بالحد السابق البالغ 45 مليون ريال، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز السيولة التشغيلية.

بحسب الإفصاح، فقد جرى الحصول على التسهيلات بموجب اتفاقية جرى استكمال توقيعها في 27 يوليو 2026، وتمتد لمدة عام واحد، فيما قدمت الشركة سندًا لأمر بقيمة 60 مليون ريال كضمان للتسهيلات.

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أوضحت الشركة أن التسهيلات ستستخدم في تمويل المشاريع القائمة، ودعم التوسع في أعمالها، إلى جانب تمويل شراء السلع محليًا ومن خلال الاستيراد، وسداد الالتزامات المرتبطة بالاعتمادات المستندية وفواتير الاستيراد، فضلاً عن إصدار الضمانات البنكية وخطابات الاعتماد الاحتياطية.

أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، مشيرة إلى أن مستندات تجديد التسهيلات تحمل تاريخ 30 يونيو 2026، قبل استكمال التوقيع النهائي في 27 يوليو.

تأتي زيادة التسهيلات الائتمانية في وقت تتجه فيه الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية إلى تعزيز مصادر التمويل لمواكبة التوسع في الطلب على الخدمات الطبية، وتنفيذ المشاريع الجديدة، ورفع كفاءة رأس المال العامل.

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تُعد التسهيلات المصرفية قصيرة الأجل إحدى الأدوات التمويلية الشائعة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل العمليات التشغيلية، وشراء المعدات والمستلزمات الطبية، والوفاء بالالتزامات التجارية، دون اللجوء إلى زيادة رأس المال أو الاقتراض طويل الأجل.

تعكس موافقة الجهات الممولة على رفع حدود الائتمان ثقتها في المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.