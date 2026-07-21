قرر مجلس إدارة البنك السعودي الأول توزيع أكثر من ملياري ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026، وفقا لما أعلنه اليوم في إفصاح على "تداول".

تبلغ حصة السهم من التوزيعات ريالا واحدا بعد خصم الزكاة، حيث توزع الأرباح على أكثر من ملياري سهم، وقد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول.

ارتفعت أرباح "البنك السعودي الأول" خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.6% على أساس سنوي إلى 2.33 مليار ريال..

اقرأ أيضا: "السعودي الفرنسي" يوزع 1.4 مليار ريال أرباحا عن النصف الأول

البنك أوضح أن الارتفاع جاء بدعم نمو صافي دخل العمولات الخاصة، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وانخفاض مخصص ضريبة الدخل.

غير أن هذه العوامل قابلها انخفاض جزئي في إجمالي الدخل التشغيلي، انخفاض في حصة البنك من أرباح الشركة الزميلة وارتفاع في إجمالي المصروفات التشغيلية.

اقرأ أيضا: ارتفاع تكلفة الودائع يبطئ نمو أرباح بنك البلاد رغم توسع الإقراض

البنك السعودي الأول الذي تأسس في 1978، يعمل في جميع الأنشطة المصرفية والمالية، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم نحو 67 مليار ريال، حيث تملك إتش إس بي سي الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 31%، فيما تملك مجموعة العليان 20.5%.