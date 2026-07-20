حقق البنك السعودي الفرنسي ارتفاعا في أرباح الربع الثاني من العام بلغت 6%، فيما قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.4 مليار ريال عن النصف الأول، وفقا لما أعلنه في إفصاحين منفصلين اليوم الاثنين.

صافي ربح البنك في الربع الثاني بلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقارنة بـ 1.4 مليار في الربع المماثل من العام الماضي.

الارتفاع في الدخل الصافي جاء مدفوعا بشكل أساسي بنمو نسبته 5.2% في إجمالي الدخل التشغيلي، قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2.1%، بحسب أحد الإفصاحين.

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إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بدعم ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل الصرف الأجنبي، ودخل المتاجرة، والذي قابله انخفاض جزئي في مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

صافي ربح البنك في النصف الأول بلغ 2.87 مليار ريال، بزيادة 4.6% عن 2.74 مليار حققها في النصف الأول من العام الماضي.

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فيما يخص الأرباح النقدية التي قرر مجلس الإدارة توزيعها عن النصف الأول من العام، فإن حصة كل سهم منها تبلغ 0.57 ريال بعد خصم الزكاة.

حصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين.



ستكون توزيعات أرباح النصف الأول للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم الخميس المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.