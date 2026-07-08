أكد بنك "باركليز" لـ "الاقتصادية" أن الانضباط المالي يدعم الاقتصاد السعودي، في ظل استهداف موازنة هذا العام خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 2% وتقليص عجز الميزانية، ما دفع البنك البنك إلى تعزيز نظرته للاقتصاد السعودي وتحسين توقعاته لأدائه.

تعزيز النظرة الإيجابية جاء مدفوعا بانحسار المخاطر التي كانت تحيط بإنتاج النفط، ما انعكس إيجابا على آفاق النمو واستدامة الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، وفق ما أكده لـ"الاقتصادية".

"باركليز" قال على لسان محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس سوانستون أن هذه المراجعة مدعومة بعدد من التطورات الإيجابية، في مقدمتها نجاح السعودية في الاستفادة من خط أنابيب شرق – غرب لضمان استمرار تدفقات النفط.

هذه التطورات عززت الثقة في استقرار الإمدادات النفطية وقلص حجم التراجع في الإنتاج.

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فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية وتأثيرها في أوضاع المالية العامة، أشار سوانستون إلى أن قدرة اقتصادات الخليج على مواصلة الإنفاق الحكومي تختلف باختلاف درجة اعتمادها على مضيق هرمز، لافتا إلى أن الدول الأكثر اعتمادا عليه، مثل الكويت وقطر والبحرين، قد تواجه ضغوطا أكبر على الإيرادات النفطية مقارنة بغيرها.

وقال أن ذلك قد يدفع الكويت وقطر إلى تبني نهج أكثر تحفظا في التوسع المالي، فيما يعزز بالنسبة للبحرين أهمية مواصلة إجراءات الضبط المالي للحفاظ على استدامة المالية العامة، في ظل ارتفاع الدين العام إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

سوانستون أشار إلى أن السعودية والإمارات وعمان تبدو في وضع أكثر مرونة، بفضل انخفاض مستوى اعتمادها على المضيق وتوافر بدائل لتصدير النفط، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على مواصلة اتباع سياسات مالية متوازنة.

أكد باركليز الحاجة إلى مواصلة تعزيز التوازن المالي عبر رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة إسهام الضرائب والرسوم غير النفطية، بما يدعم متانة المالية العامة على المدى الطويل.