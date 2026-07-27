انخفض صافي ربح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" 25% على أساس سنوي في الربع الثاني تحت ضغط ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، بحسب ما أوضحته في بيان على "تداول" اليوم الاثنين.

صافي ربح الشركة في الربع بلغ نحو 88 مليون ريال، مقارنة بـ117.7 مليون قبل عام.

هامش الربح الإجمالي، باستثناء شركة "مليكوما"، بقي عند مستوى جيد حيث بلغ 33.9%، لكن عند تضمين نتائج شركة "مليكوما"، بلغ الهامش 31.8%، بحسب القوائم المالية للشركة.

انخفض صافي الربح في النصف الأول 30.2% على أساس سنوي إلى 170 مليون ريال، من 244 مليونا في النصف الأول من العام الماضي.

سدافكو

تعتزم "سدافكو" استثمار 100 مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الحليب بنحو 20% والتوسع إلى 45 دولة خلال العامين المقبلين، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" محمد الفيفي مدير مصنع الحليب في الشركة في وقت سابق من هذا العام.

الشركة تُصدر منتجاتها حاليا إلى نحو 35 دولة في آسيا وإفريقيا، في حين تستهدف الخطط المستقبلية التوسع إلى ما بين 40 و45 دولة خلال الفترة بين عامي 2027 و2028.

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