سدافكو لـ"الاقتصادية": استثمرنا 100 مليون ريال لرفع الإنتاج والتوسع في 45 دولة

تعتزم شركة سدافكو السعودية العاملة في قطاع الألبان والأغذية استثمار 100 مليون ريال لرفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الحليب بنحو 20% والتوسع إلى 45 دولة خلال العامين المقبلين وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" محمد الفيفي مدير مصنع الحليب في الشركة.

الفيفي أوضح أن الشركة تُصدر منتجاتها حاليا إلى نحو 35 دولة في آسيا وإفريقيا، في حين تستهدف الخطط المستقبلية التوسع إلى ما بين 40 و45 دولة خلال الفترة بين عامي 2027 و2028، بالتزامن مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية، خاصة مع النمو المتزايد للطلب على المنتجات الغذائية والألبان.

وأوضح أن سدافكو تستحوذ على نحو 50% من سوق الحليب طويل الأجل في السعودية، وتستثمر خلال العام الجاري 100 مليون ريال لرفع الطاقة الاستيعابية لمصنع الحليب بنسبة 20%، حيث تبلغ الإنتاجية السنوية للمصنع حاليا نحو 550 مليون لتر، أي 1.8 مليون لتر يوميا أو ما يعادل 1.5 مليون عبوة يوميا.

جاء ذلك على هامش جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، على عدد من المصانع المحلية للاطلاع على خطوط الإنتاج وتقييم الجاهزية التشغيلية لتلبية احتياجات الحجاج خلال موسم حج 1447هـ.

الفيفي أوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع ومرافق سدافكو تبلغ 300 مليون طن من منتجات الألبان والعصائر والمثلجات، فيما يتجاوز حجم الإنتاج اليومي الموجه لموسم الحج 1.7 مليون لتر.

ووفقا لبيانات البورصة السعودية حققت الشركة إيرادات تقدر بـ 737 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض 3% على أساس سنوي، في حين تراجع صافي أرباح الشركة خلال نفس الفترة بنحو 35% إلى 82 مليون ريال، وهو ما عزته الشركة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والاتجاه التضخمي العام، وارتفاع أسعار الوقود.

وتقول سدافكو إن حصصها السوقية ناهزت 50.8% لحليب طويل الأجل، و52% لمعجون الطماطم، و31% للآيس كريم.

من جهته، أكد باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي للشركة على الدور الذي تؤديه شركات الصناعات الغذائية في دعم عمليات الحج وتعزيز أولويات الأمن الغذائي الوطني، ولا سيما مع الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية في السعودية، بدعم من المبادرات الوطنية مثل التجمع الغذائي في جدة الذي أُطلق عام 2024 بهدف تعزيز منظومة الصناعات الغذائية المحلية وتنمية القدرات الإنتاجية للمصانع السعودية.