وقعت شركة "الجوف للتنمية الزراعية" السعودية اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة "المنجم للأغذية"، التي ستدخل بموجب هذه الاتفاقية كمستثمر إستراتيجي في "الجوف" عبر الاستحواذ على حصة أقلية.

ستكون الخطوة التالية رفع الموافقة إلى هيئة السوق المالية السعودية والجهات المختصة الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة.

بعد الحصول على الموافقات، ستدعو "الجوف" لجمعية عامة غير عادية للتصويت على الاتفاقية، بحسب ما أعلنته اليوم الاثنين في إفصاح على "تداول".

استحواذ "المنجم" على حصة الأقلية سيتم عن طريق زيادة رأسمال "الجوف".

كانت "الجوف" قد أعلنت أمس قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على توقيع اتفاقية الاكتتاب الملزمة.

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زيادة في رأس المال

سيكون سعر الاكتتاب 52.5 ريال للسهم، على ألا تتجاوز زيادة رأس المال نسبة 15% من إجمالي رأسمال "الجوف".

وفقًا لاتفاقية الاكتتاب وشروطها، ستزيد "المنجم" رأسمالها من 300 مليون ريال إلى 245 مليونا، مع وقف العمل بحق الأولوية.

سيتم إصدار 4.5 مليون سهم عادي جديد تمثل نسبة الـ 15% من رأسمال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم.

سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل شركة المنجم، التي التزمت بموجب اتفاقية الاكتتاب بدفع مبلغ الاكتتاب، البالغ 52.5 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 236.25 مليون ريال، مقابل إصدار الأسهم الجديدة.

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