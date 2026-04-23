المملكة القابضة تربح نحو 269 مليون ريال في الربع الأول

حققت شركة "المملكة القابضة" السعودية ربحا صافيا بلغ 268.88 مليون ريال في الربع الأول من العام، بانخفاض بلغ 37.7% على أساس سنوي، وفقا للنتائج المالية المعلنة على "تداول" اليوم الخميس.

أرجعت الشركة سبب انخفاض الربح الصافي إلى عوامل بينها تراجع إيرادات توزيعات الأرباح وارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، إضافة إلى الانخفاض في حصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

الشركة كانت قد سجلت قفزة في صافي أرباحها خلال العام الماضي بأكثر من 73%، لتبلغ 2.14 مليار ريال، فيما بلغت إيراداتها السنوية 2.7 مليار ريال بنمو 13% مع زيادة الربح الناتج من بيع شركة مستثمر فيها، وانخفاض النفقات المالية، وارتفاع إيرادات الفنادق.

أعلنت الشركة هذا الشهر استحواذها على حصة تابعة للأمير الوليد بن طلال، في شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز "BEV"، مقابل إجمالي 255 مليون ريال (68 مليون دولار).

وأوضحت أن "BEV" هي شركة تستثمر في تقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة المبتكرة، لتمكين اقتصاد منخفض الكربون، مضيفة أنه تم تأسيسها من قبل بيل جيتس، وتستثمر في شركات تطور حلولا في مجالات الزراعة، والبناء، والكهرباء، والتصنيع، والنقل.

"المملكة القابضة" التي تأسست في 1980 تعمل في عدة قطاعات متنوعة، مثل السياحة والعقارات والإعلام والترفيه والتكنولوجيا والتعليم والطيران والنقل والخدمات المالية، ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى 32.2 مليار ريال، ويملك فيها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال 78% من رأس المال، وصندوق الاستثمارات العامة حصة 17%.